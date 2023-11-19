300 مليون دولار صادرات مستهدفة لـمركز مصر للتكنولوجيا في 3 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) قال وائل مصطفى، الشريك في شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط ورئيس مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار“ETIC”، إن الشركة افتتحت المركز شهر مايو الماضي باستثمارات بلغت 25 مليون دولار حتى الآن، موضحًا أنه من المستهدف أن يحقق المركز صادرات رقمية بقيمة 300 مليون دولار على مدار 3 سنوات.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار التابع لشركة“بي دبليو سي”، بمشروع كايرو فيستفال سيتي، بالقاهرة الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة بمختلف أجهزتها لا تألو جهدا في سبيل إتاحة مختلف سبل الدعم التي تطلبها مثل هذه النوعية من الشركات، للتوسع في مراكزها في مصر، لا سيما في ضوء توجه الدولة نحو تشجيع وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه أضاف وائل مصطفى، أن المركز هو مركز متخصص، يجمع بين خبرات المجال والقدرات الرقمية لشركة الخدمات المهنية“بي دبليو سي” من أجل ابتكار الحلول الرقمية، وبنائها بأحدث التقنيات، وتعميمها.

وأكد أن المركز ملتزم بإسراع وتيرة تحوّل الأعمال، وتنمية المواهب المحلية، حيث يعمل خبراء التكنولوجيا في المركز عن كثب مع فرق“بي دبليو سي” الاستشارية من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ومن المملكة المتحدة، وألمانيا، وهولندا؛ لإنشاء حلول تقنية تركز على خبرات الشركة في المجال التكنولوجي على صعيد التطبيقات الخاصة بالمؤسسات والبيانات، والتحليلات، والأمن السيبراني، والبرمجيات المتخصصة.