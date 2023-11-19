300 مليون دولار صادرات مستهدفة لـمركز مصر للتكنولوجيا في 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وائل مصطفى، الشريك في شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط ورئيس مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار“ETIC”، إن الشركة افتتحت المركز شهر مايو الماضي باستثمارات بلغت 25 مليون دولار حتى الآن، موضحًا أنه من المستهدف أن يحقق المركز صادرات رقمية بقيمة 300 مليون دولار على مدار 3 سنوات.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار التابع لشركة“بي دبليو سي”، بمشروع كايرو فيستفال سيتي، بالقاهرة الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة بمختلف أجهزتها لا تألو جهدا في سبيل إتاحة مختلف سبل الدعم التي تطلبها مثل هذه النوعية من الشركات، للتوسع في مراكزها في مصر، لا سيما في ضوء توجه الدولة نحو تشجيع وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه أضاف وائل مصطفى، أن المركز هو مركز متخصص، يجمع بين خبرات المجال والقدرات الرقمية لشركة الخدمات المهنية“بي دبليو سي” من أجل ابتكار الحلول الرقمية، وبنائها بأحدث التقنيات، وتعميمها.
وأكد أن المركز ملتزم بإسراع وتيرة تحوّل الأعمال، وتنمية المواهب المحلية، حيث يعمل خبراء التكنولوجيا في المركز عن كثب مع فرق“بي دبليو سي” الاستشارية من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ومن المملكة المتحدة، وألمانيا، وهولندا؛ لإنشاء حلول تقنية تركز على خبرات الشركة في المجال التكنولوجي على صعيد التطبيقات الخاصة بالمؤسسات والبيانات، والتحليلات، والأمن السيبراني، والبرمجيات المتخصصة.
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