هيلتون تستهدف إدارة 35 فندقًا فى مصر بحلول 2028

تسعى مجموعة هيلتون العالمية لإدارة الفنادق والمنتجعات، للتوسع بمحفظة فنادقها داخل مصر والشرق الأوسط خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وقال كارلوس خنيصر نائب الرئيس للتنمية فى الشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة هيلتون، إن المجموعة تستهدف زيادة حجم أعمالها بمصر إلى 35 فندقا تحت إدارتها بحلول عام 2028.

وأضاف خنيصر لـ”البورصة”، أن المجموعة تخطط لدخول الساحل الشمالى ضمن الخطة التوسعية لها بمختلف المناطق فى مصر، إلى جانب القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

وأوضح أن“هيلتون” تدير نحو 14 فندقا قيد التشغيل بمختلف مناطق مصر، ولديها 16 فندقا قيد الإنشاء، وقعت المجموعة عقود إدارتهم مع مطورين عقاريين مؤخرا.

وقال إن الفنادق التى مازالت قيد الإنشاء، ستدخل ضمن الخطة التشغيلية للمجموعة خلال مدة تتراوح من 3 إلى 6 سنوات.

وأضاف أن المنشآت الجديدة المقرر ضمها لمحفظة الإدارة الفندقية للمجموعة، تتركز فى مناطق القاهرة، والبحر الأحمر، ومرسى علم، وشرم الشيخ.

وكشف خنيصر، عن اعتزام المجموعة افتتاح فندقها الجديد“هيلتون نايل المعادى” بداية العام المقبل، كما تسعى لافتتاح فندقين آخرين خلال نفس العام بوسط القاهرة. وكانت مجموعة هيلتون العالمية للفنادق، افتتحت فندقها الأخير“والدورف استوريا” هليوبلس خلال العام الجارى. كما وقعت المجموعة عقد إدارة فندق جديد بالعاصمة الإدارية“هيلتون تاور” بالشراكة مع شركة أمازون للتطوير العقارى.

ومن المقرر أن يضم فندق هيلتون تاور العاصمة الإدارية ‏ 120 وحدة فندقية، من بينها 72 غرفة ضيوف، و48 جناح.‎

وقال خنيصر، إن“هيلتون” تخطط للتوسع فى دول الخليج، مستهدفة زيادة محفظتها من الإدارة الفندقية بالسعودية بواقع 4 أضعاف خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وتابع:“وقعنا عقود إدارة 61 فندقا قيد الإنشاء، بالإضافة لإدارة المجموعة لنحو أكثر من 20 فندقا آخر قيد التشغيل”.

وأضاف أن هناك خطة توسعية أيضا تشمل الإمارات، خاصة بمنطقة رأس الخيمة، وأبو ظبى.

وأوضح أن الخطة التوسعية بأبو ظبى تسير وفقا للمستهدف، حيث افتتحت المجموعة 3 فنادق جديدة مؤخرا.

وبحسب خنيصر، فإن“هيلتون” تدير 26 فندقا بالإمارات، مقابل 27 فندقا مازالت قيد الإنشاء.