هيلتون تستهدف إدارة 35 فندقًا فى مصر بحلول 2028

(MENAFN
- Al-Borsa News) خنيصر: خطة للتوسع بالساحل الشمالى والقاهرة الجديدة.. وتشغيل 3 فنادق خلال 2024
تسعى مجموعة هيلتون العالمية لإدارة الفنادق والمنتجعات، للتوسع بمحفظة فنادقها داخل مصر والشرق الأوسط خلال الـ5 سنوات المقبلة.
وقال كارلوس خنيصر نائب الرئيس للتنمية فى الشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة هيلتون، إن المجموعة تستهدف زيادة حجم أعمالها بمصر إلى 35 فندقا تحت إدارتها بحلول عام 2028.
وأضاف خنيصر لـ”البورصة”، أن المجموعة تخطط لدخول الساحل الشمالى ضمن الخطة التوسعية لها بمختلف المناطق فى مصر، إلى جانب القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
وأوضح أن“هيلتون” تدير نحو 14 فندقا قيد التشغيل بمختلف مناطق مصر، ولديها 16 فندقا قيد الإنشاء، وقعت المجموعة عقود إدارتهم مع مطورين عقاريين مؤخرا.
وقال إن الفنادق التى مازالت قيد الإنشاء، ستدخل ضمن الخطة التشغيلية للمجموعة خلال مدة تتراوح من 3 إلى 6 سنوات.
وأضاف أن المنشآت الجديدة المقرر ضمها لمحفظة الإدارة الفندقية للمجموعة، تتركز فى مناطق القاهرة، والبحر الأحمر، ومرسى علم، وشرم الشيخ.
وكشف خنيصر، عن اعتزام المجموعة افتتاح فندقها الجديد“هيلتون نايل المعادى” بداية العام المقبل، كما تسعى لافتتاح فندقين آخرين خلال نفس العام بوسط القاهرة. وكانت مجموعة هيلتون العالمية للفنادق، افتتحت فندقها الأخير“والدورف استوريا” هليوبلس خلال العام الجارى. كما وقعت المجموعة عقد إدارة فندق جديد بالعاصمة الإدارية“هيلتون تاور” بالشراكة مع شركة أمازون للتطوير العقارى.
ومن المقرر أن يضم فندق هيلتون تاور العاصمة الإدارية 120 وحدة فندقية، من بينها 72 غرفة ضيوف، و48 جناح.
وقال خنيصر، إن“هيلتون” تخطط للتوسع فى دول الخليج، مستهدفة زيادة محفظتها من الإدارة الفندقية بالسعودية بواقع 4 أضعاف خلال الـ5 سنوات المقبلة.
وتابع:“وقعنا عقود إدارة 61 فندقا قيد الإنشاء، بالإضافة لإدارة المجموعة لنحو أكثر من 20 فندقا آخر قيد التشغيل”.
وأضاف أن هناك خطة توسعية أيضا تشمل الإمارات، خاصة بمنطقة رأس الخيمة، وأبو ظبى.
وأوضح أن الخطة التوسعية بأبو ظبى تسير وفقا للمستهدف، حيث افتتحت المجموعة 3 فنادق جديدة مؤخرا.
وبحسب خنيصر، فإن“هيلتون” تدير 26 فندقا بالإمارات، مقابل 27 فندقا مازالت قيد الإنشاء.
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