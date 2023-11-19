مصر تجذب 13 مليون سائح في أول 9 أشهر من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت نائبة وزير السياحة والآثار، غادة شلبي، إن مصر جذبت نحو 13 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وتوقعت شلبي، في لقاء مع“العربية Business”، زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر إلى نحو 15 مليون سائح بنهاية 2023، دون تغيير عن المستهدف منذ بداية العام، رغم التغيرات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة منذ بداية الربع الأخير من العام الحالي، في أعقاب الحرب على غزة.
وقدّرت الإيرادات المتوقعة لمصر من القطاع السياحي بنهاية العام الحالي بنحو 14 مليار دولار، بزيادة تلامس 15% عن العوائد المحققة في 2022 والتي تجاوزت 12.2 مليار دولار.
ولم تحدد شلبي، إيرادات مصر من السياحة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لكنها قالت:“مصر جذبت 13 مليون سائح خلال تلك الفترة، بمتوسط إنفاق 96 دولارًا في الليلة الواحدة للسائح”.
ويبلغ متوسط عدد الليالي السياحية في مصر حاليًا نحو 9 ليالي للسائح الواحد، بحسب تقديرات سابقة لوزير السياحة أحمد عيسى.
ووفقًا لتقديرات الوزير لمتوسط عدد الليالي السياحية، وتقديرات“شلبي” لعدد الوافدين ومتوسط الإنفاق اليومي، فإن عائدات مصر السياحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام تجاوزت 11 مليار دولار في المتوسط.
وقبل أيام، قال وزير السياحة في لقاء مع“العربية Business” خلال سوق السفر العالمي، إن مصر تستهدف جذب 18 مليون سائح العام المقبل، فيما تتوقع جذب 15 مليونًا خلال العام 2023، بنمو 32% عن العام السابق.
وتوقع عيسى، ارتفاع إيرادات مصر من السياحة بنسبة 25% خلال العام المقبل 2024. تأثير الحرب
وقالت نائبة وزير السياحة، إن القطاع السياحي“استوعب صدمة الحرب على غزة سريعًا”، ونجح في استعادة معدلات الوافدين لما كانت عليه خلال الأشهر الماضية.
وأضافت:“بعد الحرب حدث صدمة في قطاع السياحة لكن الناس بدأت تدرك أن مصر ليست طرفًا في الصراع وبالتالي تمت استعادة المعدلات الطبيعية”.
وفي وقتٍ سابق، قال وزير السياحة أحمد عيسى، في تصريحات صحفية، إن عدد السياح في مصر تراجع بنحو 5% عن المستهدف خلال شهر أكتوبر، وهو أول شهر من التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكن الأعداد لا تزال تسجل مستويات قياسية على أساس سنوي.
وأضاف أن التصعيد لم يترك أثرًا ضخمًا على أعداد السياح الوافدين لمصر، إذ ارتفعت بنحو 8% خلال أكتوبر على أساس سنوي، كما زاد عدد الليالي السياحية بنحو 9.5% خلال فترة المقارنة ذاتها، فضلًا عن ارتفاع معدلات الإشغال والأسعار في الفنادق خاصة في القاهرة وشرم الشيخ والغردقة.
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