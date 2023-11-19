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مصر تجذب 13 مليون سائح في أول 9 أشهر من 2023

11/19/2023 2:02:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت نائبة وزير السياحة والآثار، غادة شلبي، إن مصر جذبت نحو 13 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وتوقعت شلبي، في لقاء مع“العربية Business”، زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر إلى نحو 15 مليون سائح بنهاية 2023، دون تغيير عن المستهدف منذ بداية العام، رغم التغيرات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة منذ بداية الربع الأخير من العام الحالي، في أعقاب الحرب على غزة.

وقدّرت الإيرادات المتوقعة لمصر من القطاع السياحي بنهاية العام الحالي بنحو 14 مليار دولار، بزيادة تلامس 15% عن العوائد المحققة في 2022 والتي تجاوزت 12.2 مليار دولار.

ولم تحدد شلبي، إيرادات مصر من السياحة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لكنها قالت:“مصر جذبت 13 مليون سائح خلال تلك الفترة، بمتوسط إنفاق 96 دولارًا في الليلة الواحدة للسائح”.

ويبلغ متوسط عدد الليالي السياحية في مصر حاليًا نحو 9 ليالي للسائح الواحد، بحسب تقديرات سابقة لوزير السياحة أحمد عيسى.

ووفقًا لتقديرات الوزير لمتوسط عدد الليالي السياحية، وتقديرات“شلبي” لعدد الوافدين ومتوسط الإنفاق اليومي، فإن عائدات مصر السياحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام تجاوزت 11 مليار دولار في المتوسط.

وقبل أيام، قال وزير السياحة في لقاء مع“العربية Business” خلال سوق السفر العالمي، إن مصر تستهدف جذب 18 مليون سائح العام المقبل، فيما تتوقع جذب 15 مليونًا خلال العام 2023، بنمو 32% عن العام السابق.

وتوقع عيسى، ارتفاع إيرادات مصر من السياحة بنسبة 25% خلال العام المقبل 2024.

تأثير الحرب

وقالت نائبة وزير السياحة، إن القطاع السياحي“استوعب صدمة الحرب على غزة سريعًا”، ونجح في استعادة معدلات الوافدين لما كانت عليه خلال الأشهر الماضية.

وأضافت:“بعد الحرب حدث صدمة في قطاع السياحة لكن الناس بدأت تدرك أن مصر ليست طرفًا في الصراع وبالتالي تمت استعادة المعدلات الطبيعية”.

وفي وقتٍ سابق، قال وزير السياحة أحمد عيسى، في تصريحات صحفية، إن عدد السياح في مصر تراجع بنحو 5% عن المستهدف خلال شهر أكتوبر، وهو أول شهر من التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكن الأعداد لا تزال تسجل مستويات قياسية على أساس سنوي.

وأضاف أن التصعيد لم يترك أثرًا ضخمًا على أعداد السياح الوافدين لمصر، إذ ارتفعت بنحو 8% خلال أكتوبر على أساس سنوي، كما زاد عدد الليالي السياحية بنحو 9.5% خلال فترة المقارنة ذاتها، فضلًا عن ارتفاع معدلات الإشغال والأسعار في الفنادق خاصة في القاهرة وشرم الشيخ والغردقة.

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