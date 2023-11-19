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‫الإسكان تطرح وحدات تجارية للبيع بالمزاد العلني في 3 مدن جديدة - جريدة البورصة

11/19/2023 2:02:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة عن طرح 15 محلاً تجارياً، بمشروع مدينة العمال بحي أبو هلال بحي جنوب المنيا للبيع بالمزاد العلني، على أن تعقد جلسة المزاد العلني، يوم الأحد 24 ديسمبر المقبل.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح معرض“بيع المنتجات” المقام على قطعة الأرض رقم 1 بلوك (12020) بمنطقة خدمات الامتداد الشمالي بالمدينة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 10 سنوات بالمزاد العلني، على أن تعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر.

في السياق ذاته، أعلن جهاز تنمية مدينة السادات، عن طرح كافتيريتين، الأولى كائنة بموقف الأتوبيس بمدخل المنطقة السكنية بمساحة 231 م2، والثانية كائنة بمبنى موقف سيارات نقل الركاب“السرفيس” بمساحة 143م2 بالمدينة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات، على أن تعقد جلسة المزاد بمقر الجهاز، يوم الأربعاء 20 ديسمبر.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للمحال والكافتريات في مواعيد العمل الرسمية لأجهزة المدن المطروحة بها، على أن يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار تلك الأجهزة.

أ ش أ

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