‫الإسكان تطرح وحدات تجارية للبيع بالمزاد العلني في 3 مدن جديدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة عن طرح 15 محلاً تجارياً، بمشروع مدينة العمال بحي أبو هلال بحي جنوب المنيا للبيع بالمزاد العلني، على أن تعقد جلسة المزاد العلني، يوم الأحد 24 ديسمبر المقبل.
كما أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح معرض“بيع المنتجات” المقام على قطعة الأرض رقم 1 بلوك (12020) بمنطقة خدمات الامتداد الشمالي بالمدينة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 10 سنوات بالمزاد العلني، على أن تعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر.
في السياق ذاته، أعلن جهاز تنمية مدينة السادات، عن طرح كافتيريتين، الأولى كائنة بموقف الأتوبيس بمدخل المنطقة السكنية بمساحة 231 م2، والثانية كائنة بمبنى موقف سيارات نقل الركاب“السرفيس” بمساحة 143م2 بالمدينة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات، على أن تعقد جلسة المزاد بمقر الجهاز، يوم الأربعاء 20 ديسمبر.
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للمحال والكافتريات في مواعيد العمل الرسمية لأجهزة المدن المطروحة بها، على أن يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار تلك الأجهزة.
أ ش أ
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