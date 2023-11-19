توريك للتطوير تستهدف 700 مليون جنيه مبيعات خلال 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنور: ضخ 800 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية لمشروعات الشركة العام المقبل
قال المهندس محمد أنور رئيس شركة توريك للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 700 مليون جنيه خلال العام المقبل.
وأضاف أنور لـ”البورصة”، أن الشركة تطور 3 مشروعات عقارية فى الوقت الحالى بأنشطة متنوعة ما بين سكنى وتجارى وإدارى.
وأوضح أن الشركة لديها خطة لزيادة حجم أعمالها والتوسع بالسوق العقارى من خلال عدة مشروعات جديدة خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الشركة تركز على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى بشكل مستمر.
وقال أنور، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية بمشروعاتها خلال العام المقبل.
وأضاف أن الشركة تطور مشروع“T-SQUARE” بنشاط تجارى ويقع على مساحة 2400 متر مربع بالمحور المركزى بمدينة الشيخ زايد، ومن المتوقع بدء تسليم وحداته خلال شهر يونيو 2025.
وأوضح أن المشروع الثانى“STEPS” بنشاط إدارى ويقع على مساحة 5400 متر مربع بمدينة الشيخ زايد، وتم الانتهاء من التراخيص والرسومات ومن المقرر البدء فى تنفيذه خلال شهر يناير 2024، وتسليمه للعملاء خلال يناير 2026.
وأشار إلى أن الشركة تطور كمبوند سكنى بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد على مساحة 11 فدان، وهو حاليًا فى مرحلة التصميمات الهندسية.
كتبت – أمل سعداوى:
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