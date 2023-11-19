توريك للتطوير تستهدف 700 مليون جنيه مبيعات خلال 2024 - جريدة البورصة

قال المهندس محمد أنور رئيس شركة توريك للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 700 مليون جنيه خلال العام المقبل.

وأضاف أنور لـ”البورصة”، أن الشركة تطور 3 مشروعات عقارية فى الوقت الحالى بأنشطة متنوعة ما بين سكنى وتجارى وإدارى.

وأوضح أن الشركة لديها خطة لزيادة حجم أعمالها والتوسع بالسوق العقارى من خلال عدة مشروعات جديدة خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الشركة تركز على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى بشكل مستمر.

وقال أنور، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية بمشروعاتها خلال العام المقبل.

وأضاف أن الشركة تطور مشروع“T-SQUARE” بنشاط تجارى ويقع على مساحة 2400 متر مربع بالمحور المركزى بمدينة الشيخ زايد، ومن المتوقع بدء تسليم وحداته خلال شهر يونيو 2025.

وأوضح أن المشروع الثانى“STEPS” بنشاط إدارى ويقع على مساحة 5400 متر مربع بمدينة الشيخ زايد، وتم الانتهاء من التراخيص والرسومات ومن المقرر البدء فى تنفيذه خلال شهر يناير 2024، وتسليمه للعملاء خلال يناير 2026.

وأشار إلى أن الشركة تطور كمبوند سكنى بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد على مساحة 11 فدان، وهو حاليًا فى مرحلة التصميمات الهندسية.

كتبت – أمل سعداوى: