-->

Sunday, 19 November 2023 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جاف ديزاين للاستشارات الهندسية تخطط للتوسع فى السعودية خلال 2024 - جريدة البورصة

11/19/2023 2:02:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال أحمد جبر، الرئيس التنفيذى لشركة جاف ديزاين للاستشارات الهندسية، إن الشركة افتتحت فرع جديد فى الإمارات يتولى تنفيذ مشروعاتها فى الإمارات والسعودية.

وأضاف جبر لـ ((البورصة))، أن“جاف ديزاين” تستهدف فتح فرع جديد فى السعودية بنهاية العام المقبل، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع وزيادة حجم أعمالها داخليا وخارجيا خاصة فى الأسواق الخليجية.

وأشار إلى أن الشركة تدرس عددا من المشروعات الجديدة فى الوقت الحالى، أبرزها مشروعات تجارية وطبية فى مصر والسعودية.

وقال جبر، إن الشركة تقدم تصميمات لجميع أنواع المشروعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والطبية.

وتابع جبر:“فى الفترة الحالية يمكن القول أنه لا يوجد منتج عقارى بعينه يعتبر الأكثر طلبًا بناءً على المتغيرات المستمرة فى القطاع العقارى، ومع ذلك، يمكن ملاحظة أن القطاع يشهد ارتفاعًا فى أسعار المواد الأولية والعمالة، مما يؤثر على تكاليف البناء وبالتالى يجب التركيز على التشطيبات ذات الجودة العالية والمستدامة بأقل تكلفة ممكنة”.

كتبت: أمل سعداوى

MENAFN19112023000202011048ID1107453649

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث