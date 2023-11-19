جاف ديزاين للاستشارات الهندسية تخطط للتوسع فى السعودية خلال 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال أحمد جبر، الرئيس التنفيذى لشركة جاف ديزاين للاستشارات الهندسية، إن الشركة افتتحت فرع جديد فى الإمارات يتولى تنفيذ مشروعاتها فى الإمارات والسعودية.
وأضاف جبر لـ ((البورصة))، أن“جاف ديزاين” تستهدف فتح فرع جديد فى السعودية بنهاية العام المقبل، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع وزيادة حجم أعمالها داخليا وخارجيا خاصة فى الأسواق الخليجية.
وأشار إلى أن الشركة تدرس عددا من المشروعات الجديدة فى الوقت الحالى، أبرزها مشروعات تجارية وطبية فى مصر والسعودية.
وقال جبر، إن الشركة تقدم تصميمات لجميع أنواع المشروعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والطبية.
وتابع جبر:“فى الفترة الحالية يمكن القول أنه لا يوجد منتج عقارى بعينه يعتبر الأكثر طلبًا بناءً على المتغيرات المستمرة فى القطاع العقارى، ومع ذلك، يمكن ملاحظة أن القطاع يشهد ارتفاعًا فى أسعار المواد الأولية والعمالة، مما يؤثر على تكاليف البناء وبالتالى يجب التركيز على التشطيبات ذات الجودة العالية والمستدامة بأقل تكلفة ممكنة”.
كتبت: أمل سعداوى
MENAFN19112023000202011048ID1107453649
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.