أرباح القاهرة للإسكان تتراجع 83% خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أرباح شركة القاهرة للإسكان والتعمير، بنسبة 83% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 14 مليون جنيه، مقارنة بربح 83.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 262.2 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 2.09 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للإسكان والتعمير، تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 450.1 مليون جنيه إلى 448.2 مليون جنيه.

وتبلغ قيمة التخفيض 1.96 مليون جنيه بقيمة اسمية 50 قرشاً للسهم، عبر إعدام أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة والبالغ عددها 3.91 مليون سهم.

واعتمدت العمومية تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة القاهرة للإسكان والتعمير، بشأن السير في إجراءات تخفيض رأس المال عن طريق إعدام أسهم خزينة.

ويتضمن تقرير الافصاح تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بإعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 3.96 مليون سهم بالقيمة الاسمية 0.5 جنيه للسهم بإجمالي قيمة 1.95 مليون جنيه.

وبذلك يصبح رأس المال بعد التخفيض قدره 448.2 مليون جنيه، رهنًا بموافقة عمومية الشركة.

وكانت اعتمدت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، تخفيض رأس مال الشركة من 450.14 مليون جنيه إلى 448.18 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أن التخفيض قدره 1.95 مليون جنيه عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة، بإجمالي عدد 3.91 مليون سهم.

وتحولت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، إلى خسارة 7.25 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بربح 81.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 174.7 مليون جنيه، مقابل 1.18 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.