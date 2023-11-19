الأمن يكشف عن شبكة إجرامية تتاجر بالأعضاء البشرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ثلاثة هم أطراف صفقة لا إنسانية ومخالفة للقيم والأعراف والقوانين هي "الاتجار بالبشر" أو الاتجار بالأعضاء البشرية لا فرق؛ طرفها الأول شبكة إجرامية وخفية وخارجة على القوانين، وثانيها شخص تم التغرير به لسوء ظروفه وحاجته الماسة للمال، والثالث (مريض) مستعد لبذل الغالي والنفيس من أجل الحصول على كُلية أو غير ذلك من الأعضاء تتوقف حياته على زرعها في جسده.



من هنا بدأت رحلة النبش في قضايا الاتجار بالبشر التي استغرقت مئتا يوم تابعت خلالها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) المتورطين بهذه الجريمة بعد أن تم كشف شبكة من ثلاثة أشخاص يقيمون في بلد خارج الأردن، وكيف تم الإيقاع بأردنيين تم التغرير بهم واستغلال ظروفهم؛ ففي أروقة المحاكم روى عدد ممن باعوا عضواً من أجسادهم مقابل مبلغ من المال أنهم لا يعرفون الثمن الحقيقي الذي قبضه المتاجرون بالأعضاء من الطرف الثالث، ومع ذلك فقد أقروا رغم كونهم ضحايا بأنهم مذنبون حيث لا سبب مقنعا لما فعلوه.

ففي الأردن هناك أكثر من قانون يحظر الاتجار بالبشر منها قانون منع الاتجار بالبشر وقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان، وهناك لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بكل أنواعه يرأسها وزير العدل وهناك أرقام على موقعها تفيد بأن عدد من تم الايقاع بهم على خلفية هذه الجريمة وصل بين عامي 2021 و2022 إلى 110 أشخاص، ووصل عدد ضحايا هذه الجرائم 10 أشخاص بينهم طفل، ووصل عدد الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لمديرية الامن العام 54 شخصا، وتم التحقيق مع 146 شخصا وفقا للقانون وبلغ عدد القضايا الواردة للمحاكم 70، واستطاعت المحاكم الفصل في 82 قضية بين إدانة وبراءة وعدم مسؤولية وعدم اختصاص، فيما بلغ عدد أحكام الإدانة 46 حكما.

بعد عام كامل وجد أردنيان نفسيهما بكلية واحدة فيما تبقى من أيام حياتهم أما الكلية الأخرى التي تم انتزاعها فقد تشارك مغنم هذه الصفقة

8 أشخاص توزعوا بين ثلاثة بلدان تمكنوا من الإيقاع بهذين الشخصين، وتم تسهيل وتذليل كل العقبات من أجل البدء بإجراءات سفرهما كلا على حدة مقابل مبلغ مالي يصل إلى 15 ألف دولار يشكل جزءا ضئيلا مما حصلت عليه الشبكة.



قررنا أن نسمع كل التفاصيل التي ترافق تجارة البشر بين أطرافها، فقد كانت الخطة محكمة، وتتم بسرية تامة. كانت الخطة محكمة، وتتم بسرية تامة، والباحثون عن أعضاء البشر مقابل المال يستهدفون أشخاصا يعانون من ظروف اقتصادية صعبة ويبحثون عن المال.

يروي الأول قصته لهيئة المحكمة وهو يقترب من الخمسين من عمره، قائلا إنه "كان يتصفح موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوجد صفحة مكتوبا: مطلوب متبرعون حيث تراسل عبر الصفحة ذاتها مستفسرا، ليرد عليه الطرف الآخر الذي عرف عن نفسه بـ (علي) بالتواصل معه عبر تطبيق الماسنجر، وانتهت المكالمة باتفاق على أن يتم ارسال حوالة مالية كي يجهز الطرف الأول أموره للسفر الى خارج الاردن في مكان إقامة المدعو (علي) وهناك تم استقباله والاتفاق معه على التفاصيل لانتزاع كليته في أحد المستشفيات مقابل 12 ألف دولار.

أحد البائعين لكليته عاد إلى الأردن وتلقى اتصالا هاتفيا من شخص في إحدى الدوائر الأمنية طالبا منه مراجعته، وهناك تبين له انكشاف أمره وتم أخذ أقواله ونقله إلى مستشفى البشير حيث أجريت له صورة "الترا ساوند" ليتبين عدم وجود كليه في الجهة اليسرى، ومن ثم عرضت عليه صور أعضاء في شبكة مجرمة معروفين لدى الأردن هم من استدرجوه، ومع ذلك لم يسلم البائع من ملاحقة القانون، حيث تم اسناد تهمتين له هما جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي خلافا لإحكام المادة 10 وبدلالة المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الانسان، وجنحة التصرف بأموال وهو على علم بأنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالبشر خلافا لإحكام المادة 10 من قانون منع الاتجار بالبشر.



في جلسة النطق بالحكم على بائع كليته تُلي قرار الحكم "عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تم ادانة "نائل" بجنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي خلافا لإحكام المادة 10 وبدلالة المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الانسان والحكم عليه عملا بأحكام المادة 10 من القانون ذاته بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم"، وهنا أكمل القاضي النطق بالحكم، وقال، "نظرا لظروف الدعوى ولما تعرض له البائع من أفعال تعتبرها المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات تقرر المحكمة تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم"، وبعد بدا نوع من الارتياح على (بائع كليته) أكمل القاضي حكمه: "وعملا بأحكام المادة 54 مكرر من قانون العقوبات وحيث تجد المحكمة ان من اخلاق المحكوم عليه وسنه وماضيه انه لن يعود الى مخالفة احكام القانون تقرر وقف تنفيذ العقوبة بحقة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية".

وفي قصة أخرى كان عامل بالتمديدات الكهربائية في إحدى المناطق القريبة من عمان يعاني من ظروف مادية صعبة استدرجه أربعة أشخاص تعاقبوا على اقناعه لبيع كليته في بلد آخر مقابل مبلغ مالي. يقول في روايته لوحدة الاتجار بالبشر والمحكمة إنه تلقى اتصالا من شخص يسمى "محمد"، وطلب منه الاجتماع به وهنا عرض عليه السفر إلى خارج الاردن ليبيع كليته مقابل 15 ألف دولار، وتم كشف أمره من الجهات المعنية بعد التحقيق معه.



وفي القصة الأخيرة تبين لـ (بترا) أن شخصا آخر باع كليته وهذه المرة كان التاجر من بلد ثالثا. يقول "البائع" للمحكمة إنه كان يمر بضائقة مالية، مشيرا الى أنه وجد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شخصا عرض عليه شراء كليته مقابل 12 ألف دولار شاملة إقامته وسفره من وإلى بلد خارج الاردن، فسافر إلى هناك، والتقى التاجر ودفع له المبلغ المتفق عليه وأجريت العملية وعند عودته إلى عمان تم ضبطه.

الجهات الأمنية الأردنية المعنية لا تتوقف عن البحث عن تجار الأعضاء البشرية، فتحرياتها وتحقيقاتها مع "البائع الثالث" الذي اعترف ببيع كليته أوصلتها الى هذه الشبكة وتم الحكم عليهم غيابيا كونهم يقيمون خارج الاردن وعملا بأحكام المادة 9/ج/2/3 وبدلالة المادة 3/أ /ب من قانون الاتجار بالبشر والمادة 76 من قانون العقوبات الحكم قررت "وضعهم بالأشغال المؤقتة مدة سبع سنوات والرسوم وتغريمهم مبلغا ماليا قيمته 20 ألف دينار وبواقع خمسة آلاف دينار لكل واحد منهم".



وبينت المحكمة في قرار الإدانة للمتاجرين أن الركن المعنوي يتمثل في القصد الجنائي العام وهو العلم والإرادة وهو علم الفاعل بماهية فعل الاتجار وما سيترتب عليه من نتائج واتجاه إرادته لارتكاب أي فعل، وأخيرا، انتهت المحاكمة الى أن ما قام به المتهمون باستقطاب الضحية من خلال استغلال ظروفه المادية وعلمهم بتلك الظروف وقيامهم بالاتفاق على نقل المجني عليه الى بلد آخر وتأمين فندق له و من ثم نقله إلى المستشفى ونزع كليته وبيعها إلى شخص آخر مقابل مبلغ مالي واستغلال حاجته وظروفه المادية الصعبة، فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليه.



الخبيرة في مجال حقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني قالت، إن الأردن صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مشيرة الى ـم هذه الاتفاقيات تفرض على الدول الأطراف التزامات عدة، في مقدمتها ضرورة تعديل المنظومة التشريعية الوطنية بما يتوافق مع بنودها التي جاءت لوضع حد لظاهرة أمست عالمية وهي الاتجار بالبشر.



وتلفت إلى أن قانون منع الاتجار بالبشر الأردني يعد خطوة هامة في اطار تعزيز منظومة الحماية الوطنية ضد اشكال هذه الجريمة وكان متوافقا الى حد كبير مع بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ومعاقبة المتورطين بهذه الجريمة وتحقيق الردع العام والخاص في العديد من الجوانب والحالات، مشيرة الى أن إنشاء "صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر"، والمخصص لتقديم المساعدة القانونية للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر يعد من الخطوات الإيجابية والنوعية التي تم إقرارها في الأردن لمساعدة الضحايا ورعايتهم صحيا ونفسيا وتعليميا واجتماعيا.



ويعرف القانون جرائم الاتجار بالبشر بأنها قيام أي شخص على استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال او الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء او تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص.



واعتبر القانون أن جريمة الاتجار بالبشر تصبح ذات طابع عابر للأوطان إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وتم التحضير أو الإعداد أو التخطيط لها أو الاشراف عليها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت في أي دولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وامتدت آثارها إلى دولة أخرى.



وتشير قضايا الاتجار بالبشر إلى أن القانون الأردني غلظ العقوبات على كل من البائع والتاجر في قضية بيع الأعضاء البشرية، لأسباب وجيهة حماية للإنسان والمجتمع أهمها أن الجسد يفقد جزءا منه لم يكن موجودا عبثا قد يسبب فقدانه بوفاته.