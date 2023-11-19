وزير الداخلية: 29 موقوفا تجاوزوا القانون واعتدوا على الأمن والممتلكات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناقشت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور إسماعيل المشاقبة، دور الإعلام في إسناد الموقف الرسمي تجاه الحرب على غزة.



وأكد رئيس اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية مازن الفراية، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، وأمين عام وزارة الاتصال الدكتور زيد النوايسة، أن أمن وأمان الأردن مسؤولية الجميع سواء حكومة ومجلس أمة وشعب.



وأشار إلى أهمية استمرار المسيرات الداعمة لصمود أهل غزة، والتي أنتجت حالة من الاصطفاف الوطني خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الداعمة لضرورة وقف إطلاق النار، ومنع تهجير أهالي غزة، والسماح بإدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.



بدوره، قال الفراية إن الحكومة أكدت أن حرية التعبير مصونة وفق القانون، مشيرًا إلى أن عدد المسيرات والوقفات الاحتجاجية للحرب على غزة تجاوزت الألف منذ بداية الأحداث، وخرج ما يزيد على مليون مواطن فيها، وكانوا على قدر عال من المسؤولية الوطنية.



وبين أن عدد الموقفين حاليا 29 شخصا، جرى توقيفهم لتجاوزهم على القانون والاعتداء على أفراد من الأمن العام والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، مضيفا أن هناك بعض التوقيفات المحدودة للغاية جرت لأشخاص يشتبه بضلوعهم في نشاطات لها انعكاسات على الأمن الوطني.



وأكد الوزير المبيضين، أن الموقف الأردني ثابت ومشرف تجاه الحرب على غزة، قيادة وحكومة وشعبا، لافتًا إلى حالة التناغم بين الموقفين الرسمي والشعبي حول ما يحدث من جرائم للاحتلال الإسرائيلي في غزة من قصف ممنهج ضد الأبرياء وهدم المنازل والمساجد والكنائس.



وأشار إلى أن مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني ولقاءاته المستمرة أسهمت في تغيير الخطاب الغربي حول الحرب على غزة، إضافة إلى حشد دعم دولي لوقف إطلاق النار، ومنع تهجير الغزيين، وإدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.



وأكد عدد من أعضاء اللجنة أهمية الحفاظ على أمن الوطن وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات التي قد تواجه الأردن، بسبب موقفه الثابت من الحرب على غزة.



وأثنوا على دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المواطنين، وتنظيم الوقفات الاحتجاجية للعدوان الإسرائيلي على غزة.



وأشادوا بدور وسائل الإعلام ومواقفها الوطنية في دعم الموقف الأردني تجاه الحرب على غزة، والتغطية الإخبارية حول ما يجري من عدوان إسرائيلي على أبناء القطاع.