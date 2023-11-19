مكتب نتنياهو: اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية
التاريخ
11/19/2023 10:10:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اختطاف السفينة عمل إرهابي إيراني.
وأضاف أن اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية.
ووصف الحدث برصد فعل إرهابي إيراني جديد واعتبره تصعيدا كبيرا ضد مواطني العالم الحر.
MENAFN19112023000208011052ID1107453476
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.