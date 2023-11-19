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مكتب نتنياهو: اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية

11/19/2023 10:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اختطاف السفينة عمل إرهابي إيراني.


وأضاف أن اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية.


ووصف الحدث برصد فعل إرهابي إيراني جديد واعتبره تصعيدا كبيرا ضد مواطني العالم الحر.


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