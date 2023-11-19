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القبض على طالب إيطالي قتل زميلته في الدراسة

11/19/2023 10:00:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أُوقف، اليوم، في ألمانيا طالب إيطالي يبلغ 22 عاماً، تشتبه الشرطة الإيطالية في خطفه حبيبته السابقة وقتلها، بعد عملية ملاحقة تصدّرت عناوين الصحف في إيطاليا.

وعثرت الشرطة قرب لايبزيغ في ألمانيا، على فيليبو توريتا المتحدر من بادوفا (شمال)، بعدما كانت تلاحقه السلطات الإيطالية منذ أسبوع، على ما أوضح محاميه إيمانويل كومبانيو، لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا.

وكان فُقد أثر توريتا وحبيبته السابقة وزميلته في الدراسة جوليا تشيكيتين في نهاية الأسبوع الفائت.

وعُثر، أمس، على جثة جوليا في منحدر قرب بحيرة بارسيس، على بعد نحو مئة كيلومتر شمال البندقية، مُصابة بطعنات في رأسها ورقبتها.

وتصدرت عملية ملاحقة فيليبو عناوين الصحف الإيطالية هذا الأسبوع، في حين كان من المقرر أن تنال الضحية شهادتها في الهندسة الطبية الحيوية من جامعة بادوفا.

وأعلن رئيس منطقة فينيتو لوكا زايا أنّ يوم جنازة جوليا سيكون يوم حداد، آملاً أن يُثار موضوع قتل الإناث في المدارس.

ومنذ بداية العام، سُجّلت في إيطاليا 102 جريمة قتل كانت ضحيتها نساء، بينها 82 جريمة ارتكبها أحد أفراد أسرة الضحية أو شريكها، بحسب وزارة الداخلية.

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