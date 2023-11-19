الإصابة تمنع طحنون الزعابي من السفر مع منتخب الإمارات إلى البحرين

أدى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم صباح اليوم حصة تدريبية على الملعب الفرعي بنادي الوصل تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو قبل السفر إلى

المنامة لمواجهة منتخب البحرين يوم بعد غد الثلاثاء على استاد البحرين الوطني ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب الوسط طحنون الزعابي

إصابته في العضلة الأمامية وحاجته للعلاج والراحة، حيث فضّل الجهاز الفني استبعاده من القائمة للبدء في برنامجه العلاجي.

ويجري منتخبنا تدريبه الرئيسي غداً على استاد البحرين الوطني في تمام الساعة السادسة و 45 دقيقة، ويسبق التدريب المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، بينما يُعقد الاجتماع الفني في تمام الساعة 12 ظهراً من نفس اليوم.





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