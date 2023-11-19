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مايكروسوفت تطلق تطبيق «ويندوز» لعشاق أجهزة «آبل»

11/19/2023 10:00:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت مايكروسوفت رسمياً تطبيق «ويندوز» لأجهزة «آبل»، يتيح هذا التطبيق تشغيل نظام ويندوز على هواتف شركة آبل والأجهزة العاملة بنظام macOS.

ولا يزال التطبيق في المرحلة التجريبية ويوفر أيضاً خاصية الاتصال بجهاز آخر يعمل بنظام ويندوز والتحكم فيه عن بعد.

ويعمل التطبيق الجديد كمنصة مركزية يمكن من خلالها العمل بنظام ويندوز في حاسوب آخر، أو حاسوب افتراضي في خدمة الحوسبة السحابية «مايكروسوفت أزور»، بالإضافة إلى تشغيل تطبيقات مايكروسوفت 365 وخدمات المطورين «ديف بوكس» وغيرها.

ويمكن استخدام التطبيق الجديد في العديد من الأجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة، ومنها هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة بنظام ويندوز نفسه.

ويمكن تشغيل التطبيق أيضاً من خلال متصفح الويب في أجهزة الحاسوب دون الحاجة إلى تنزيل التطبيق وتثبيته، وفقاً لما ذكرته الشركة عبر موقعها الرسمي.

ويأتي تطبيق ويندوز بشاشة رئيسية قابلة للتخصيص للوصول إلى نظام ويندوز وخدمات مايكروسوفت المختلفة وأجهزة الحاسوب البعيدة من مكان واحد.

ويتيح التطبيق تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت واحد أو عدة حسابات مع إمكانية التبديل بينها، كما يوفر التطبيق خيارات أخرى مختلفة كدعم عدة شاشات، والتحكم في دقة الشاشة، والملحقات مثل الطابعات والكاميرات والسماعات.

وتقول مايكروسوفت، إن الاتصال عبر التطبيق آمن تماماً، علماً بأن التطبيق لا يزال في المرحلة التجريبية وقد يجري تعديله قبل الإطلاق النهائي.

ويُعد تطبيق ويندوز الجديد خطوة في طريق تحويل أنظمتها وتطبيقاتها للعمل سحابياً، وإتاحتها للأجهزة التي لا تعمل بنظام التشغيل ويندوز.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن مايكروسوفت تعمل على تطوير نسخة من نظام ويندوز 12 القادم معتمدة على البرامج والخدمات السحابية.

هذا، ولا يعد تطبيق «ويندوز» متاحاً للأجهزة التي تعمل بنظام «الأندرويد».

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