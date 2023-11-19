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الحوثيين: إما وقف العدوان على غزة أو توسيع الصراع

11/19/2023 10:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله (الحوثيين)
محمد البخيتي: إما وقف العدوان على غزة أو توسيع الصراع ولن نسمح لهم بإبادة إخواننا في غزة.

وقال قيادي بجماعة أنصار الله (الحوثيين)، مساء الاحد، إن قواتهم اقتادت سفينة إسرائيلية لشواطئ اليمن.

وأضاف المتحدث في تصريحات لقناة الجزيرة ، "اقتيادنا للسفينة نصرة لأهلنا المظلومين بغزة".

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