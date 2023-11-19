الحوثيين: إما وقف العدوان على غزة أو توسيع الصراع

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- Khaberni) خبرني - قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله (الحوثيين)
محمد البخيتي: إما وقف العدوان على غزة أو توسيع الصراع ولن نسمح لهم بإبادة إخواننا في غزة.
وقال قيادي بجماعة أنصار الله (الحوثيين)، مساء الاحد، إن قواتهم اقتادت سفينة إسرائيلية لشواطئ اليمن.
وأضاف المتحدث في تصريحات لقناة الجزيرة ، "اقتيادنا للسفينة نصرة لأهلنا المظلومين بغزة".
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