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حمدان بن محمد لإحياء التراث يعلن انطلاق السباقات التمهيدية لماراثون عيد الاتحاد للهجن

11/19/2023 9:27:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت أولى بطولات فزاع للموسم الحالي، حيث شهد السباق التمهيدي الأول لماراثون عيد الاتحاد، إقامة منافسات لشوطين من فئات عمرية مختلفة، وذلك في الحدث الذي تنظمه إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في دورة المرموم في نادي دبي لسباقات الهجن، وسط أجواء حماسية ترقباً للحدث الرئيسي لماراثون عيد الاتحاد المقرر إقامته يوم 12 يناير المقبل.

وامتدت مسافة السباق التمهيدي الأول إلى 4 كلم في دورة الدستور في نادي دبي لسباقات الهجن، وفي الفئة العمرية 15 إلى 29 عاماً، استطاع خليفة أحمد بخيت المزروعي الحصول على المركز الأول على المطية "شاهين"، قاطعاً المسافة بزمن 7.04.04 دقيقة، يليه ثانياً وبفارق أجزاء من الثانية، سهيل محمد سهيل راشد الحميري على المطية "الجامح" بزمن 7.04.27 دقيقة، وثالثاً راشد سالم بالظبيعة الكتبي على المطية "شاهين" بزمن 7.07.28 دقيقة.

ونال جمعة محمد خلفان المزروعي على المطية "شاهين" المركز الأول في الشوط الثاني للفئة السنية من 30 فما فوق لمسافة 4 كلم، محققاً زمناً وقدره 7.30.22 دقيقة، يليه ثانياً خالد علي سيف النعيمي على المطية "عجيب" بزمن 7.33.20 دقيقة، وثالثاً يحيى علي الملعاي الكتبي على المطية "الرماس" بزمن 7.34.24 دقيقة.

وشهد سعادة عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، السباق وتوّج الفائزين، بحضور ممثلي نادي دبي لسباقات الهجن، لافتاً إلى التطور المتسمر للماراثون وهو ما تعكسه نتائج المنافسات على المضمار، مع السعي على استدامة عملية ركوب الهجن على مدار العام، وتمسك الأجيال الناشئة بهذه الرياضة التراثية من خلال التعايش مع الهجن وكيفية التعامل معها.

وحقق خليفة أحمد بخيت المزروعي المركز الأول في الفئة السنية من 15 حتى 29، حيث قدّم أداءً ملفتًا في السباق، وقال إنه شارك بالماراثون وطموحه كان المركز الأول الذي تمكن من تحقيقه، ورغبته متابعة مسيرته في رياضة أجداده التي نشأ عليها ومواصلة المضي فيها لسنوات طويلة من عمره، مؤكداً أن هدفه هو السباق الرئيسي الذي يحتاج للمزيد من الجهد والتدريب، لأنه سيشهد منافسة أكثر قوة.

ومن المقرر أن يقام السباق التمهيدي الثاني يوم 15 ديسمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 52، على أن يقام الماراثون الرئيسي يوم 12 يناير المقبل.

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