كتائب القسام تعرض ملابس وقلادات ومعدات عسكرية لجنود إسرائيليين

بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس ، اليوم الأحد ، مشاهد فيديو لعناصرها يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية في شمال قطاع غزة .

وأظهرت المشاهد ، التي بثها "المركز الفلسطيني للإعلام" عبر منصة "إكس"

اليوم ، ملابس عسكرية لعدد من الجنود الإسرائيليين وقلاداتهم ومعداتهم العسكرية .

وبينت المشاهد عدداً من عناصر "القسام" يحملون قذائف صاروخية وقنابل ويستهدفون

الدبابات والآليات الإسرائيلية المتمركزة في عدد من شوارع غزة من نقطة صفر وتدميرها ومصادرة معدات إسرائيلية من ملابس وخوذ جنود وأسلحة وذخائر .

وكانت "كتائب القسام" أعلنت، اليوم ، الإجهاز على ستة جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة".

بدورها ، قالت سرايا القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنه "خلال اشتباكات الليلة الماضية

في محاور التقدم شمال قطاع غزة ، اشتبك مجاهدونا مع مجموعة من جنود العدو في بيت حانون موقعين بهم خسائر كبيرة".

وأشارت إلى أن "مجاهديها

تمكنوا من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة

التاندوم بمنطقة الصفطاوي".

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