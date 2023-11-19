-->

Sunday, 19 November 2023 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كتائب القسام تعرض ملابس وقلادات ومعدات عسكرية لجنود إسرائيليين

11/19/2023 9:27:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس ، اليوم الأحد ، مشاهد فيديو لعناصرها يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية في شمال قطاع غزة .

وأظهرت المشاهد ، التي بثها "المركز الفلسطيني للإعلام" عبر منصة "إكس"
اليوم ، ملابس عسكرية لعدد من الجنود الإسرائيليين وقلاداتهم ومعداتهم العسكرية .

وبينت المشاهد عدداً من عناصر "القسام" يحملون قذائف صاروخية وقنابل ويستهدفون
الدبابات والآليات الإسرائيلية المتمركزة في عدد من شوارع غزة من نقطة صفر وتدميرها ومصادرة معدات إسرائيلية من ملابس وخوذ جنود وأسلحة وذخائر .

وكانت "كتائب القسام" أعلنت، اليوم ، الإجهاز على ستة جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة".

بدورها ، قالت سرايا القدس
الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنه "خلال اشتباكات الليلة الماضية
في محاور التقدم شمال قطاع غزة ، اشتبك مجاهدونا مع مجموعة من جنود العدو في بيت حانون موقعين بهم خسائر كبيرة".

وأشارت إلى أن "مجاهديها
تمكنوا من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة
التاندوم بمنطقة الصفطاوي".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN19112023000110011019ID1107453421

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث