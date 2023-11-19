الإمارات للتعليم المدرسي: امتحانات خاصة لطلبة الثاني عشر من أصحاب الهمم

وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إجراءات تطبيق اختبارات أصحاب الهمم والموجهات العامة لتطبيقها في امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تنطلق 24 من الشهر الجاري، وتستهدف طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

وخصصت المؤسسة نصف ساعة إضافية في الامتحانات الورقية للطلبة من فئة أصحاب الهمم، وأجرت المؤسسة تحديثاً على امتحانات طلبة الثاني عشر من أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية «تعديل منهج»، إذ لا يخضعون لنفس الامتحانات المركزية مع أقرانهم، وإنما توضع لهم امتحانات خاصة من قبل المعلمين الذين شاركوا في إعداد الخطة التربوية الفردية، سواء كان ذلك في اختبار نهاية الفصل أو نهاية العام.

وأكدت المؤسسة، في دليل موجهات كتابة الورقة الاختبارية للطلبة أصحاب الهمم، الذي أصدرته مؤخراً ووزعته على المدارس، أن هذا التحديث يستوجب موافقه ولي الأمر بتضمين ملاحظة في بطاقة أداء الطالب لنهاية الفصل وشهادة نهاية العام، بتعديل المنهج أو تكييف ومواءمة، ويشترط في تنفيذ تلك الإجراءات توقيع ولي الأمر على تعهد بالموافقة على التطبيق.

وجاء الدليل لترسيخ معايير جودة المفردات الاختبارية بما يتلاءم مع سياسة التقييم المعتمدة من قبل إدارة التقييم وقياس أداء الطلبة، وتوحيد المعايير والمنهجية المستخدمة في بناء الاختبارات وأدلّة التصحيح والتقدير، وضمان متابعة التقدّم الذي تمّ تحقيقه، والحصول على التغذية الراجعة، وتقييم الدعم المستهدف والتوجيه واتخاذ الخطوات اللازمة.

6 ضوابط

وحددت المؤسسة ستة ضوابط في إعداد الورقة الامتحانية منها أن يتزامن الاختبار مع عمليات التقييم المركزية لكافة الفصول الدراسية، وأن ينفّذ داخل المدرسة ويعدّ من قبل المعلم بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة، وأن يتم إعداد امتحانات خاصة من قبل معلمي المواد الذين شاركوا في إعداد الخطة التربوية الفردية سواء كان ذلك في اختبارات نهاية العام، وأن يستند على معايير التعلّم أو نواتج التعلّم الأساسية ذات الامتداد والمتضمنة في الخطة المعتمدة، وأن يُراعى في التقييم احتياجات الطلبة والخطط الفردية.



معايير

وحددت المؤسسة معايير إعداد الورقة الاختبارية، إذ يتوجب على المعلم أن يراعي الجودة الشاملة للمفردات الاختبارية التي يجب أن تكون واضحة الأهداف، وقادرة على أن تُظهر مدى استيعاب الطالب للمعارف التي تعلّمها، والمهارات التي اكتسبها على مدار الفصل الدراسي، ومراعاة عدد من المعايير الأخرى هي نواتج التعلّم المتوخّاة والمراد قياسها لدى الطلبة أصحاب الهمم، ومؤشر الأداء الذي يستهدف بشكل محدّد أداء الطالب ذي الصلة بنواتج التعلّم، والوقت المخصص للإجابة عن الأسئلة، ونوع الأسئلة المستخدمة، ومستوى التفكير المطلوب تقييمه وفق تصنيف «بلوم»، ودرجة صعوبة الأسئلة وهي عنصر أساسي لإنتاج المفردة الاختبارية غير أن تحديدها هو أمر تقديريّ يؤكّده أداء الطالب وحالته الصحية، وأخيراً مراعاة نوع الإعاقة وشدّتها والمواءمة والتكيّف المطلوب في الخطة التربوية الفردية مثل الصور والخرائط في امتحان المكفوفين المركزي أو الصم.

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