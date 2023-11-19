الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، مع تكوُّن بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

والرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:19، والمد الثاني عند الساعة 16:38، والجزر الأول عند الساعة 10:14، والجزر الثاني عند الساعة 00:45.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:05، والمد الثاني عند الساعة 03:44، والجزر الأول عند الساعة 09:07، والجزر الثاني عند الساعة 20:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 23 60 30

دبي 32 24 70 35

الشارقة 31 20 80 35

عجمان 30 22 85 40

أم القيوين 31 20 80 35

رأس الخيمة 31 18 70 45

الفجيرة 28 22 70 55

العـين 30 18 70 40

ليوا 31 18 65 25

الرويس 31 20 55 25

السلع 31 23 65 30

دلـمـا 30 24 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 30 24 85 60

أبو موسى 30 24 85 50.

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