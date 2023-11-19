تأسيس 42 ألف شركة جديدة بتمويل أجنبي في الصين خلال 10 أشهر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت بيانات رسمية في الصين أنه جرى تأسيس 41.9 ألف شركة جديدة بتمويل أجنبي خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري.
ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 32.1%، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، وفقاً لما ذكرته وزارة التجارة الصينية.
وأكدت البيانات أنه خلال الفترة المذكورة، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني 1987 مليار يوان (137.6 مليار دولار)، بانخفاض 9.4% على أساس سنوي.
وبشكل تفصيلي، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 9.1% على أساس سنوي ليصل إلى 283.44 مليار يوان؛ إذ سجل قطاع الصناعات التحويلية في مجال التكنولوجيا الفائقة زيادة بنسبة 9.5%، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».
وأظهرت البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر من كندا والمملكة المتحدة وفرنسا ارتفع بنسب 110.3% و94.6% و90% على الترتيب.
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