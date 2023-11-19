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تأسيس 42 ألف شركة جديدة بتمويل أجنبي في الصين خلال 10 أشهر

11/19/2023 9:27:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت بيانات رسمية في الصين أنه جرى تأسيس 41.9 ألف شركة جديدة بتمويل أجنبي خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 32.1%، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، وفقاً لما ذكرته وزارة التجارة الصينية.

وأكدت البيانات أنه خلال الفترة المذكورة، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني 1987 مليار يوان (137.6 مليار دولار)، بانخفاض 9.4% على أساس سنوي.

وبشكل تفصيلي، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 9.1% على أساس سنوي ليصل إلى 283.44 مليار يوان؛ إذ سجل قطاع الصناعات التحويلية في مجال التكنولوجيا الفائقة زيادة بنسبة 9.5%، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وأظهرت البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر من كندا والمملكة المتحدة وفرنسا ارتفع بنسب 110.3% و94.6% و90% على الترتيب.

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