«موديز» ترفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإيطالي من سلبية​ إلى مستقرة





أبقت «موديز» تصنيف الديون السيادية لدى إيطاليا عند Baa3 (درجة واحدة أعلى تصنيف الخردة)، لكنها رفعت نظرتها إلى مستقرة من سلبية.

وكان معظم المحللين توقعوا أن تبقي «موديز» تصنيفها ونظرتها للاقتصاد الإيطالي دون تغيير.

وفي أغسطس العام الماضي، وضعت منظمة التصنيف الائتماني ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قيد المراجعة السلبية، بعد انهيار الحكومة وسط أزمة الطاقة.

وقالت «موديز» في بيانها: يعكس قرار تغيير النظرة بالنسبة للاقتصاد الإيطالي من سلبية إلى مستقرة استقرار الآفاق بالنسبة لقوة الاقتصاد الإيطالي، وكذلك صحة القطاع المصرفي وديناميكية الديون الحكومية.

وكانت «موديز» هي الوكالة الرابعة التي تراجع وضع الاقتصاد الإيطالي، إذ أبقت كل من ستاندر آند بورز جلوبل وفيتش وDBRS على التوقعات والتصنيف الائتماني لإيطاليا دون تغيير.

وعلق جانكارلو جورجيتي وزير الاقتصاد الإيطالي على القرار قائلاً: ذلك تأكيد على أنه بالرغم من الكثير من الصعوبات فإن إيطاليا تعمل بشكل أفضل للمستقبل.

وأكد أن إيطاليا ما زال بوسعها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1% هذا العام على الرغم من تراجع الإنتاج المسجل في الربع الثاني.

وكان الاقتصاد الإيطالي قد انكمش في الربع الثالث على أساس شهري، ليدخل رسمياً في حالة ركود تقني بعد انكماش بنحو 0.4% في الربع الثاني.

هذا وتوقعت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، ارتفاع الديون الإيطالية - ثاني أعلى معدل ديون في منطقة اليورو - من 140% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة في العام الجاري، إلى 141% في 2025.

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