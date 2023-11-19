زوجة دى خيا حارس مانشستر يونايتد وراء رفضه الانتقال للنصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن الإسباني دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق رفض عرضًا للانضمام لنادي النصر السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي

وانضم دي خيا إلى مانشستر يونايتد فى 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني فى صفقة انتقال نهائي مقابل ما يقرب من 25 مليون يورو.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية وفقا لليوم السابع، إن سبب رفض الحارس الإسباني الانضمام إلى النادي السعودي يرجع إلى رفض زوجته التى تحفظت على التواجد بالسعودية، على الرغم من أنه كان يمتلك عرضًا ماليا ضخمًا.

وأضافت الصحيفة أن دي خيا قد رفض عرضاً من نادي النصر السعودي مقابل راتب يقدر بما يقرب من 500 ألف يورو أسبوعياً، وهو ما لم يتقاضاه مع اليونايتد.

وأكدت الصحيفة أن رفض دي خيا للعرض جاء لأن زوجته لم تكن مهتمة بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وشارك دي خيا مع الشياطين الحمر في 545 مباراة بجميع المسابقات، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 190 لقاء، فيما تلقت شباكه 590 هدفًا.

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