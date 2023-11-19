5 خطوات ملزمة لمصافي الذهب المسجلة في الدولة

عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال، جلسة حوارية على مدار يومين مع مصافي الذهب بدولة الإمارات حول لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، التي تم تطبيقها بشكل إلزامي على جميع مصافي الذهب العاملة في الدولة بدءاً من شهر يناير 2023، والمطبقة عالمياً والمعلنة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية (OECD).

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة في تعزيز منظومة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وقالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد: «إن الهدف من تطبيق لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، هو حماية مصالح الشركات التي تمارس هذه الأنشطة من العقوبات والجزاءات الإدارية المترتبة على عدم الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها في دولة الإمارات».

وأكدت الصافي أن السياسة ملزمة لجميع مصافي الذهب المسجلة في الدولة، التي لا بد أن تراعي تطبيق خمس خطوات لكي لا تتعرض للمساءلة وفقاً للقوانين ذات الصلة المعمول بها في الدولة، مشيرة إلى أن الخطوات تتمثل في إنشاء أنظمة إدارة قوية للشركة واعتماد سياسة الشركة بشأن العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب، وتحديد وتقييم المخاطر في سلسلة التوريد، وتصميم وتنفيذ استراتيجية إدارة للاستجابة للمخاطر المحددة، والقيام بالترتيب لإجراء تدقيق من طرف ثالث مستقل للعناية الواجبة لسلسلة التوريد، ورفع تقرير عن العناية الواجبة في سلسلة التوريد.

وأشارت الصافي إلى أن الهدف من هذه المناقشات الموسعة مع مصافي الذهب هو تعزيز الوعي والإدراك بمتطلبات إجراءات توريد الذهب، وتبادل الآراء ومناقشة التحديات والإجابة عن الاستفسارات حول تطبيق هذه الإجراءات، والتأكد من تطبيقها على نحو صحيح، مؤكدة أن الجلسات تعد من أولويات إدارة مواجهة غسل الأموال للعمل عن كثب مع الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وجرى خلال الجلسة مناقشة آليات تطبيق ممارسات العناية الواجبة في سلسلة توريد الذهب، وتطبيق «سياسة اعرف عميلك» والتي تعد إحدى متطلبات مواجهة غسل الأموال، حيث ينبغي على الشركات إجراء العناية الواجبة حول العملاء والموردين الذين تتعامل معهم ومعرفة هوية العملاء من خلال أخذ مجموعة من البيانات، لتحديد مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى خطوات تقييم وتحديد المخاطر ومراقبة المعاملات والشحن والوثائق المرتبطة بها. كما تم تسليط الضوء على التزامات الإدارة العليا للمنشأة وغير ذلك من الخطوات الخاصة بسلاسل توريد الذهب.

كما تمت مناقشة التحديات التي تواجهها مصافي الذهب في دولة الإمارات ومقترحاتها بشأن تطوير قطاع الذهب بكفاءة وفاعلية، وبما يحفظ المصالح التجارية والاستثمارية لهذا القطاع الحيوي بالدولة.

وتندرج تجارة وتداول الذهب ضمن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ويعد أحد الأنشطة التي تصنف عالية المخاطر، وتقوم وزارة الاقتصاد بمتابعة دورية لهذا القطاع للتأكد من الالتزام بالتشريعات المعمول بها في هذا الصدد.

الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد أعلنت في عام 2022، عن صدور لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية، حيث تعد هذه اللوائح خطوة جديدة تضاف إلى المبادرات والسياسات النوعية التي أطلقتها دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بهدف تطوير وحوكمة تجارة وتداول الذهب لتواكب أفضل المعايير العالمية وبما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد لقطاع الذهب.

ومن أبرز هذه المبادرات اعتماد المجلس الوزاري للتنمية «السياسة الاتحادية لقطاع الذهب» في شهر ديسمبر 2020، والتي انبثق منها تأسيس لجنة السبائك الإماراتية التي يتم تحت مظلتها توحيد الجهود الوطنية في مجال حوكمة قطاع الذهب بمشاركة القطاع الخاص، وتدشين منصة اتحادية لتداول الذهب، كما أطلقت الدولة «معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب» في شهر نوفمبر 2021، والذي يمثل معياراً طوعياً وطنياً لقطاع الذهب لتوفير إطار عمل يضم أفضل المواصفات في آليات تسليم وتداول الذهب.





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