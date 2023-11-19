السعودية تعلن عن اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، جنوب شرقي المملكة.

وصرَّح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم، بأن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي، حيث اكتُشِف حقل «الحيران» للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من مكمن «حنيفة» في بئر (الحيران - 1) بمعدل 30 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، و1.600 برميل من المكثفات.

ولفت إلى تدفق الغاز من مكمن «العرب – ج» في الحقل نفسه بمعدل 3.1 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، وكذلك اكتُشِف حقل «المحاكيك» للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من بئر (المحاكيك - 2) بمعدل 0.85 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

وأعلن وزير الطاقة السعودي أنه تم اكتشاف الغاز الطبيعي في مكمن «عنيزة ب/ج» في حقل «مزاليج» جنوب غرب الظهران، حيث تدفق الغاز بمعدل 14 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو 4.150 برميلاً يومياً من المكثفات.

واكتُشِف أيضاً الغاز الطبيعي في مكمن «الصارة» في حقل «الوضيحي»، ومكمن «القصيباء» في حقل «أوتاد» جنوب غرب مدينة الهفوف، حيث تدفق الغاز الطبيعي من مكمن «الصارة» بمعدل 11.7 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن مكمن «القصيباء» بمعدل 5.1 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو 57 برميلاً يومياً من المكثفات.

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