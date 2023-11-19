السعودية تعلن عن اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، جنوب شرقي المملكة.
وصرَّح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم، بأن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي، حيث اكتُشِف حقل «الحيران» للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من مكمن «حنيفة» في بئر (الحيران - 1) بمعدل 30 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، و1.600 برميل من المكثفات.
ولفت إلى تدفق الغاز من مكمن «العرب – ج» في الحقل نفسه بمعدل 3.1 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، وكذلك اكتُشِف حقل «المحاكيك» للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من بئر (المحاكيك - 2) بمعدل 0.85 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.
وأعلن وزير الطاقة السعودي أنه تم اكتشاف الغاز الطبيعي في مكمن «عنيزة ب/ج» في حقل «مزاليج» جنوب غرب الظهران، حيث تدفق الغاز بمعدل 14 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو 4.150 برميلاً يومياً من المكثفات.
واكتُشِف أيضاً الغاز الطبيعي في مكمن «الصارة» في حقل «الوضيحي»، ومكمن «القصيباء» في حقل «أوتاد» جنوب غرب مدينة الهفوف، حيث تدفق الغاز الطبيعي من مكمن «الصارة» بمعدل 11.7 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن مكمن «القصيباء» بمعدل 5.1 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو 57 برميلاً يومياً من المكثفات.
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