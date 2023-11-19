موعد وصول الأرجنتيني مارسيلو جاياردو لقيادة اتحاد جدة السعودي

يصل إلى المملكة العربية السعودية مساء اليوم الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني الجديد لفريق اتحاد جدة السعودي..

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مدرب فريق الاتحاد السعودي الجديد، سيصل مطار الملك عبد العزيز الدولي في محافظة جدة في تمام الـ 09:45 مساء اليوم بتوقيت المملكة، قادما من بوينس آيرس العاصمة الأرجنتينية.

وكان الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم قد أعلن مساء أمس السبت تعاقده مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وقال الاتحاد عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "يسعدنا الإعلان عن مدربنا الجديد مارسيلو جاياردو".

واستبق الاتحاد الإعلان عن التعاقد مع جاياردو بعبارة "لدينا أخبار مهمة" باللغتين العربية والإسبانية.

وانفصل جاياردو (47 عاما) عن ريفر بليت الأرجنتيني في ديسمبرل الماضي بعدما قاد الفريق الأرجنتيني منذ عام 2014 وحقق خلال هذه الفترة عدة ألقاب أبرزها التتويج بلقبي كأس ليبرتادوريس مرتين في موسمي 2014-2015 و2017-2018.

ورحل المدرب البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو عن تدريب الاتحاد الأسبوع الماضي لتراجع النتائج.

وقاد المدرب المساعد حسن خليفة الفريق خلال الفوز الكبير 4-2 على أبها في الدوري بعد رحيل سانتو.





وقال مدرب الاتحاد في تصريحات صحفية، "أمامنا تحد رائع وهو كأس العالم للأندية، وهو اختبار سريع، حظيت بعام هادئ لذا العودة بحماس مرة أخرى هو ما كنت أتطلع إليه، ونتطلع كلنا لهذه التجربة المختلفة تماما".



ويلعب الاتحاد أمام أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 12 ديسمبر المقبل.



وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، ستكون أول مباراة للمدرب الجديد فى مواجهة الاتفاق ومدربه ستيفن جيرارد فى 24 نوفمبر.





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