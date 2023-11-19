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عبدالله بن زايد ووزير خارجية أوغندا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية ومسارات التعاون بين البلدين

11/19/2023 9:27:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي أودنغو جيجي أبو بكر وزير خارجية أوغندا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومسارات التعاون وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

كما استعرض الجانبان مخرجات زيارة العمل التي قام بها فخامة يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا إلى دولة الإمارات مؤخرا، ودورها في دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أودنغو جيجي أبو بكر بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا، والتطور المستمر في التعاون الثنائي في المجالات كافة ومنها التنموية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي حرص دولة الإمارات على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك مع جمهورية أوغندا، مشيدا بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه أعرب معالي أودنغو جيجي أبو بكر عن تطلع بلاده لمواصلة تطوير علاقات التعاون مع دولة الإمارات في القطاعات كافة، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.


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