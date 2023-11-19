طرق دبي تنجز 85 % من أعمال مشروع تطوير شارع الميدان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 85% من أعمال مشروع تطوير شارع الميدان، التي امتدت من تقاطع شارع الخيل وحتى نادي الدراجين، وشملت أعمال المنجزة رفع كفاءة الشارع من مسارين إلى ثلاث مسارات مرورية كحد أدنى، وإزالة دوار الميدان وتحويله إلى تقاطع سطحي على شكل حرف (T) محكوم بإشارات مرورية، إلى جانب إزالة دوار القوز وتحويله إلى شارع ممتد على طول المسار.

وتسعى الهيئة من خلال أعمال التطوير المستمر في قطاع البنية التحتية بإمارة دبي، إلى رفع كفاءة الطرق لمواكبة التطور العمراني ودعم النمو المستدام للإمارة، وبالتالي انسيابية حركة المركبات في شوارع وطرق دبي.

وقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق بمؤسسة المرور والطرق في الطرق والمواصلات: "تساهم أعمال التحسينات الأخيرة في خفض في زمن الرحلة على شارع الميدان من 8 دقائق الى دقيقة واحدة خلال الفترة الصباحية ومن 7 دقائق الى أقل من دقيقة في الفترة المسائية. كما ستقل نسبة الازدحامات على التقاطعات بمعدل 93%".

وأضاف الشحي: "تشمل أعمال المرحلة المقبلة من مشروع تطوير شارع الميدان التعديل على مداخل ومخارج مدينة محمد بن راشد لتحقيق انسيابية أفضل للحركة المرورية في المنطقة، إلى جانب أعمال الزراعة والتجميل بتقاطع الميدان الجديد، ومن المتوقع أن يستكمل المشروع بالكامل مع بداية الربع الثاني من عام 2024".

والجدير بالذكر أن الهيئة افتتحت نفق مسارات الدراجات الهوائية في منطقة ميدان، بإجمالي طول 160 متر، وعرض 6.6 متر، وبطاقة استيعابية تقدر بحوالي 800 دراجة هوائية في الساعة، حيث تم تحويل التقاطع السطحي لمسار الدراجات الهوائية مع شارع الميدان إلى نفق يوفر حركة حرة ومستمرة على مسار ميدان، الأمر الذي ساهم في تقليل من زمن الانتظار للدراجين نظراً لإلغاء التقاطع السطحي، وخدمة مستخدمي مسارات الدراجات من خلال ربط المشاريع التطويرية بمنطقة ميدان وند الشبا ونادي الدراجين بالمسار.

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