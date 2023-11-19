قافلة مساعدات إماراتية تتحرك نحو معبر رفح تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة



تحركت اليوم قافلة مساعدات إنسانية إماراتية من مدينة العريش المصرية إلى معبر رفح تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة ليتم توزيعها تحت إشراف إماراتي ضمن عملية“الفارس الشهم 3” التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ضمت القافلة (13) شاحنة بإجمالي حجم مساعدات 272.5 طناً تتكون من 16 ألفا و800 طرد غذائي بوزن 252 طنا محملة على 10 شاحنات، يستفيد منها 84 ألف شخص إلى جانب 360 خيمة بوزن 20.5 طناً محملة على 3 شاحنات.

وتواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في إطار عملية (الفارس الشهم 3) وذلك من خلال تسيير جسر جوي وصل عدده 49 طائرة حتى الآن من أجل تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

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