استاذ علوم سياسية: الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشعر بالملل من التعنت الاسرائيلي

(MENAFN
- Amman Net) قال استاذ علوم سياسية بدر ماضي إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشعر بالملل من التعنت الاسرائيلي وهذا سيساهم في كشف استراتيجي
للولايات المتحدة خاصة بين شعوب المنطقة.
وأضاف في حديث لـ "راديو البلد" أنه ولا يمكن للولايات المتحدة أن لا تستخدم حق النقض في مجلس الأمن خاصة في ما يتعلق في الفصل السابع.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · استاذ علوم سياسية: الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشعر بالملل من التعنت الاسرائيلي
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