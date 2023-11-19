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استاذ علوم سياسية: الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشعر بالملل من التعنت الاسرائيلي

11/19/2023 9:17:27 AM
(MENAFN- Amman Net) قال استاذ علوم سياسية بدر ماضي إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشعر بالملل من التعنت الاسرائيلي وهذا سيساهم في كشف استراتيجي
للولايات المتحدة خاصة بين شعوب المنطقة.

وأضاف في حديث لـ "راديو البلد" أنه ولا يمكن للولايات المتحدة أن لا تستخدم حق النقض في مجلس الأمن خاصة في ما يتعلق في الفصل السابع.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · استاذ علوم سياسية: الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشعر بالملل من التعنت الاسرائيلي

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