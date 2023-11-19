الاحتلال يعتقل فلسطينيين من القدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين فلسطينيين بعد مداهمة منزليهما بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر ، بأن الاحتلال اعتقل المقدسي محمد البشيتي بعد مداهمة منزله في البلدة القديمة، بالتزامن مع جلسة محاكمة تعقد لنجله المعتقل هشام البشيتي، كما اعتقل الاحتلال المعتقل المحرر محمد الفيراوي من منطقة باب العمود.
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