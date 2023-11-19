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برشلونة يرحب برحيل نجمه إلى البريميرليج

11/19/2023 9:17:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رحب نادي برشلونة ببيع لاعب بارز في خط هجوم الفريق هذا الموسم إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن توتنهام هوتسبير عاد للاهتمام بالحصول على خدمات رافينيا، جناح برشلونة، في الميركاتو الشتوي المقبل.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الإصابة والإيقاف تسببا هذا الموسم في عدم مشاركة رافينيا بانتظام، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، لذا لم يسجل سوى هدفين وصنع مثلهما في 11 مباراة.
وأوضحت أن برشلونة يرحب بعرض توتنهام لشراء رافينيا، إذا قدم النادي الإنجليزي مقابلا مرضيا.
وكشفت أن برشلونة يحتاج لأموال بيع رافينيا، من أجل قيد فيتور روكي في الميركاتو الشتوي المقبل.
وكان برشلونة تعاقد مع رافينيا في صيف 2022، قادما من ليدز يونايتد، مقابل 60 مليون يورو.




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