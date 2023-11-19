برشلونة يعود لمطاردة حلم تشافي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاد نادي برشلونة إلى سباق التعاقد مع أحد اللاعبين الذين يحلم المدرب تشافي هيرنانديز، بالحصول على خدماتهم.
وعلى مدار الموسم الماضي كانت إدارة برشلونة تحاول الحصول على توقيع نجم ريال سوسيداد مارتن زوبيميندي، بطلب من تشافي، لكن فشلت الصفقة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للبارسا.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة عاد إلى سباق التوقيع مع زوبيميندي، وينظر إليه على أنه تعاقد استراتيجي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال سوسيداد لن يقدم أي تنازلات في سعر اللاعب البالغ 60 مليون يورو وفقا لقيمة الشرط الجزائي، لا سيما أن هناك أندية أخرى مثل بايرن ميونخ جاهزة للتوقيع معه.
وأوضحت أن برشلونة هذه المرة سيكون مستعدا لإنفاق الكثير من الأموال على صفقة زوبيميندي، بعد أن ظهر اللاعب بمستوى رائع في الموسم الحالي.
ويرى تشافي أن زوبيميندي أفضل بديل لسيرجيو بوسكيتس الذي رحل عن الفريق في الصيف الماضي.
ملاعب
MENAFN19112023000208011052ID1107453389
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.