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برشلونة يعود لمطاردة حلم تشافي

11/19/2023 9:17:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاد نادي برشلونة إلى سباق التعاقد مع أحد اللاعبين الذين يحلم المدرب تشافي هيرنانديز، بالحصول على خدماتهم.
وعلى مدار الموسم الماضي كانت إدارة برشلونة تحاول الحصول على توقيع نجم ريال سوسيداد مارتن زوبيميندي، بطلب من تشافي، لكن فشلت الصفقة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للبارسا.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة عاد إلى سباق التوقيع مع زوبيميندي، وينظر إليه على أنه تعاقد استراتيجي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال سوسيداد لن يقدم أي تنازلات في سعر اللاعب البالغ 60 مليون يورو وفقا لقيمة الشرط الجزائي، لا سيما أن هناك أندية أخرى مثل بايرن ميونخ جاهزة للتوقيع معه.
وأوضحت أن برشلونة هذه المرة سيكون مستعدا لإنفاق الكثير من الأموال على صفقة زوبيميندي، بعد أن ظهر اللاعب بمستوى رائع في الموسم الحالي.
ويرى تشافي أن زوبيميندي أفضل بديل لسيرجيو بوسكيتس الذي رحل عن الفريق في الصيف الماضي.

ملاعب

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