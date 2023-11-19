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فورمولا 1.. سرخيو بيريز يحسم وصافة بطولة العالم

11/19/2023 9:17:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضمن المكسيكي سرخيو بيريز سائق (رد بول) وصافة بطولة العالم لسباقات سيارات الفئة الأولى (فورمولا 1) بعدما احتل المركز الثالث في سباق لاس فيجاس اليوم الأحد.
وباحتلاله المركز الثالث رفع بيريز رصيده من النقاط في البطولة إلى 273 نقطة متقدما على البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) صاحب المركز الثالث ب232 نقطة.
وتعد هذه المرة الأولى التي يحل فيها بيريز وصيفا لبطولة العالم خلال 13 موسما له في الفورمولا 1، علما بأن أفضل مركز سابق له كان الثالث واحتله العام الماضي.
وكان زميل بيريز في الفريق الهولندي ماكس فيرستابن قد توج بالبطولة للعام الثالث على التوالي الشهر الماضي وفاز اليوم بسباق لاس فيجاس ليرتفع رصيده من النقاط إلى 549 نقطة.
ومن المقرر أن تختتم بطولة العالم للفورمولا 1 بسباق جائزة أبوظبي الكبرى الذي يقام في ال26 من الشهر الجاري.

ملاعب

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