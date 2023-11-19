قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبيَّة لسنة 2023م.



ويأتي النظام لغايات تسهيل إجراءات ترخيص المؤسَّسات التَّعليميَّة الخاصَّة والأجنبيَّة؛ بما ينسجم مع رؤية التَّحديث الاقتصادي باعتباره جزءاً من التَّراخيص القطاعيَّة، ولتنظيم عمل هذه المؤسَّسات بتحديد التزاماتها وحقوقها، والرُّسوم التي يتوجَّب على المؤسَّسة دفعها، بالإضافة إلى تنظيم عمل المؤسَّسات التَّعليميَّة للأشخاص ذوي الإعاقة والإشراف عليها.



وأقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإذاعة والتَّلفزيون الأردنيَّة لسنة 2023م؛ لغايات تحديد مهام ومسؤوليَّات الوحدات الإداريَّة التَّنظيميَّة للمؤسَّسة بشكل يمنع التَّداخل فيما بينها، وإعادة تنظيم العمل بما ينسجم مع مستجدَّات التَّطوير، وذلك من خلال إلغاء وحدات تنظيميَّة واستحداث أخرى جديدة، وإعادة الارتباط بين هذه الوحدات بما يضمن حُسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء.



كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) لسنة 2023م؛ بهدف مواكبة التطوُّرات والتغيُّرات في مجال الإعلام الرَّقمي ومنصَّات التَّواصل الاجتماعي، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشريَّة والكفاءات، وإعادة توزيعها بين الوحدات التَّنظيميَّة، وإعادة توزيع عبء العمل وتوحيد طبيعة النَّشاطات المتشابهة.



وأقرَّ المجلس كذلك نظام التَّنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكوميَّة لسنة 2023م؛ لغايات إعداد هيكل تنظيمي للدَّائرة يعكس مهامَّها الواردة في نظام المشتريات الحكوميَّة، وإعادة تسمية بعض الوحدات التنظيميَّة بما يتوافق مع المهام التي تقوم بها، وتحديد مهام ومسؤوليَّات هذه الوحدات بشكل يمنع التَّداخل فيما بينها.



كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة النَّقل لسنة 2023م؛ لغايات استحداث وحدة الجودة في الوزارة، وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، إنفاذاً للخطَّة الاستراتيجيَّة للوزارة.



وأقرَّ المجلس أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام بدل الخدمات الجمركيَّة على البضائع المستوردة لسنة 2023م؛ بهدف دعم وتشجيع الصِّناعات الوطنيَّة، وذلك بتخفيض البدل المفروض على المواد الأوليَّة للمكسَّرات لتصبح (3%) بدلاً من (5%) من قيمتها، وتوفيرها بأسعار معقولة ومنافِسة للمواد الجاهزة المستورَدة من الخارج.



على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.



ويأتي مشروع النِّظام لغايات مواءمته مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017م، ونظام بدائل الإيواء رقم (62) لسنة 2021م، وانسجاماً مع إطلاق الخطَّة الوطنيَّة الشَّاملة لحقوق الإنسان

