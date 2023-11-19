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إكرامي يربك حسابات بيراميدز بشأن حارس الزمالك

11/19/2023 9:17:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتبكت حسابات نادي بيراميدز بشأن ملف حراسة المرمى بعدما تلقى الحارس المخضرم شريف إكرامي اتصالات من فاركو لمعرفة رأيه في إمكانية التعاقد معه في يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال مصدر في بيراميدز : "إكرامي يدرس الرحيل في يناير، خاصة أن الحارس المخضرم يرغب في العودة للمشاركة أساسيا بعد تحوله لحارس بديل".
ويفكر مسؤولو بيراميدز -حال تمسك إكرامي بالرحيل- في التعاقد على سبيل الإعارة مع محمد صبحي حارس الزمالك خلال يناير/كانون الثاني المقبل.

وتوصل بيراميدز لاتفاق لضم محمد صبحي الموسم المقبل في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الزمالك، علما بأن الفريق الأبيض عرضه للبيع، لأسباب تأديبية.

ملاعب

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