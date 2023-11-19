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جنين: تشييع جثمان الشهيد عصام الفايد

11/19/2023 9:17:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شيعت جماهير غفيرة في مخيم جنين، مساء اليوم الأحد، جثمان الشهيد عصام حسين أحمد فايد (46 عاما).
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، بمسيرة جابت شوارع المخيم، وردد المشاركون فيها الهتافات المنددة بالاحتلال وجرائمه المتواصلة.
وتوجه موكب التشييع نحو منزل عائلة الشهيد في مخيم جنين، حيث ألقت عائلته ومحبوه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، قبل أداء صلاة الجنازة عليه ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

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