جنين: تشييع جثمان الشهيد عصام الفايد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شيعت جماهير غفيرة في مخيم جنين، مساء اليوم الأحد، جثمان الشهيد عصام حسين أحمد فايد (46 عاما).
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، بمسيرة جابت شوارع المخيم، وردد المشاركون فيها الهتافات المنددة بالاحتلال وجرائمه المتواصلة.
وتوجه موكب التشييع نحو منزل عائلة الشهيد في مخيم جنين، حيث ألقت عائلته ومحبوه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، قبل أداء صلاة الجنازة عليه ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء.
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