في الثلاجة أم الدرج- ما أفضل مكان لتخزين الأدوية؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يميل البعض إلى تخزين الأدوية في أماكن مختلفة داخل المنزل، مثل الثلاجة أو الدرج أو داخل خزانة الحمام، لكن ما أفضل مكان لتخزين الدواء؟



أفضل مكان لتخزين الأدوية

يجب العلم بأن الحرارة وضوء الشمس والرطوبة قد تؤدي إلى تلف الدواء، وبالتالي يجب تخزين الأدوية في مكان بارد وجاف، على سبيل المثال، يمكن تخزينها في درج خزانة الملابس أو خزانة المطبخ بعيدًا عن الغاز والحوض وأي أجهزة ساخنة.



يمكن أيضًا وضع الدواء في علبة تخزين أو على رف أو فوق خزانة، لكن يحظر تخزين الدواء في خزانة الحمام، لأن الحرارة والرطوبة الناتجة عن الاستحمام والحوض قد تسبب تلف الدواء، بمعنى أنه يمكن أن تصبح الأدوية أقل فعالية أو تفسد قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.



تتلف الحبوب والكبسولات بسهولة بسبب الحرارة والرطوبة، وتتحلل أقراص الأسبرين إلى الخل وحمض الساليسيليك، ما يهيج المعدة.



ويُراعى الاحتفاظ دائمًا بالدواء في عبوته الأصلية، وعدم الاحتفاظ بالشريط بمفرده دون العلبة، مع قراءة طريقة تخزين الدواء الموجودة في النشرة.



هل يمكن تخزين الأدوية في الثلاجة؟

في بعض الأحيان، يمكن تخزين الأدوية في الثلاجة، وذلك فقط في حالة كانت نشرة الدواء مدون عليها عبارة "يحفظ في الثلاجة"، حيث يجب وضع الدواء المعلق، مثل المضادات الحيوية، في الثلاجة وليس الفريزر حتى لا تتجمد.

الكونسلتو

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة