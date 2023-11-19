أول تعليق لجيش الاحتلال على اختطاف سفينة شحن من قبل الحوثيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد موقع أكسيوس عن مصدر إسرائيلي أن الحوثيون هاجموا سفينة مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية وسيطروا عليها.



من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب تحقق في استيلاء الحوثيين على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر.



وقال الجيش الإسرائيلي إن اختطاف سفينة الشحن من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن جنوب البحر الأحمر حدث خطير للغاية عالميا.



وأوضح الجيش الإسرائيلي أن السفينة المختطفة غادرت تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي دون إسرائيليين وليست إسرائيلية.



في المقابل، قال قيادي بجماعة أنصار الله (الحوثيين) للجزيرة إن قواتهم اقتادت سفينة إسرائيلية لشواطئ اليمن.

