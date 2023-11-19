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باريس يفقد نجمه لنهاية 2023

11/19/2023 9:17:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقى لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، صدمة جديدة، قبل مواجهتين حاسمتين.
وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن لاعب الوسط الواعد، وارين زاير إيمري، سيغيب عن الملاعب حتى نهاية العام الجاري.
وأشارت إلى أن (إيمري) تعرض لالتواء شديد في كاحل القدم اليمنى، ولكن دون كسر، وسيتواجد في تدريبات باريس، يوم الأحد.
من جانبها، ذكرت صحيفة لو باريزيان أن مدة غياب النجم الباريسي الشاب، ليست واضحة، لكن تأكد غيابه عن مواجهة نيوكاسل يونايتد.
ويلعب بي إس جي ضد موناكو، في الدوري ثم نيوكاسل يونايتد في دوري الأبطال، يومي 24 و28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأصيب زاير إيمري (17 عاما) خلال مباراة فرنسا ضد جبل طارق، أمس السبت، التي انتهت بفوز تاريخي للديوك بنتيجة (14-0)، في تصفيات يورو 2024.
ويعد اللاعب الواعد من الركائز الأساسية، التي يعتمد عليها إنريكي منذ بداية الموسم الجاري.

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