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وسائل إعلام يمنية: قوات صنعاء تستولي على سفينة اسرائيلية

11/19/2023 9:17:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام يمنية نقلا عن مصادر في حكومة صنعاء بأن قواتها ألقت القبض على سفينة نقل اسرائيلية كانت تبحر قرب سواحل الخليج، دون تحديد المكان بدقة.
وذكر تقارير أن تحمل اسم "غالاكسي ليدر" وعلى متنها طاقم يضم 22 بحارا.

روسيا اليوم


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