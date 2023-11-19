وسائل إعلام يمنية: قوات صنعاء تستولي على سفينة اسرائيلية

وسائل إعلام يمنية: قوات صنعاء تستولي على سفينة اسرائيلية
التاريخ
11/19/2023 9:17:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام يمنية نقلا عن مصادر في حكومة صنعاء بأن قواتها ألقت القبض على سفينة نقل اسرائيلية كانت تبحر قرب سواحل الخليج، دون تحديد المكان بدقة.
وذكر تقارير أن تحمل اسم "غالاكسي ليدر" وعلى متنها طاقم يضم 22 بحارا.
روسيا اليوم
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