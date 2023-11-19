قيادي بجماعة الحوثي: اقتدنا سفينة إسرائيلية لشواطئ اليمن

قيادي بجماعة الحوثي: اقتدنا سفينة إسرائيلية لشواطئ اليمن
التاريخ
11/19/2023 9:17:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال قيادي بجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن قواتهم اقتادت سفينة إسرائيلية لشواطئ اليمن.
وأضاف المتحدث "اقتيادنا للسفينة نصرة لأهلنا المظلومين بغزة".
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