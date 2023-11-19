في الرياض وجدة والعُلا، مدل بيست تطلق سلسلة فعاليات“فوق” و”بلد سوشل” و”موجة” و”كوكب”

الرياض- أصداف نيوز:

أعلنت مدل بيست، الشركة السعودية الرائدة في صناعة الترفيه الموسيقي، إطلاقها سلسلة فعاليات مختلفة لعشاق ومحبي الحفلات الموسيقية، وهي”فوق” و”بلد سوشل” و”موجة” و”كوكب” في الرياض وجدة والعُلا، لتوفير تجارب مميزة لحفلات نهاية الأسبوع تجمع بين الموسيقى والثقافة وسحر المواقع التاريخية والأثرية والمعالم الأخاذة في المملكة.

“فوق”: تجربة فريدة من نوعها فوق أبراج“كافد” بالرياض

توفر فعاليات“فوق” الراقية وسط الرياض تجربة فريدة من نوعها أسبوعياً فوق أبراج مركز الملك عبد الله المالي (كافد)، حيث الإيقاعات المفعمة بالطاقة ونغمات الموسيقى والمشاهد الآسرة، ما يجعلها الوجهة الأمثل لختام الأسبوع، مع الاستمتاع بتناول وجبة العشاء في أحد مطاعم كافد الفاخرة في رفقة الأصدقاء، كل يوم الخميس عند الساعة 10 مساء.

“بلد سوشل”: حفلات أسبوعية في منطقة البلد التاريخية وسط مدينة جدة

وسط عبق جدة التاريخية، تقدم فعالية“بلد سوشل”، وهي سلسلة حفلات“رووف توب” أسبوعية، أشهر فناني الدي جي المحليين في موقع مميز أعلى“بيت زينل” الشهير وسط المنطقة التاريخية في مدينة جدة، حيث يستمتع الضيوف بمزيج رائع بين إيقاعات الموسيقى والأجواء التراثية. وتقام حفلات“بلد سوشل” يوم الخميس من كل أسبوع،بدءاً من الساعة 10 مساء.

“موجة”: للمرة الأولى في جدة.. حفلات شاطئية مع غروب الشمس

تنقل“موجة” تجربة الحفلات الموسيقية إلى الشاطئ، حيث الاستمتاع بنغمات الموسيقى المندمجة مع صوت أمواج البحر، في أول سلسلة من نوعها لحفلات أسبوعية تُقام على شواطئ جدة، منذ غروب الشمس وحتى بعد منتصف الليل. وتقدم هذه الفعالية أجواء ساحرة تتعانق فيها أصوات البحر مع إيقاعات أقوى فناني الدي جي الدوليين والمحليين، حيث تقام بمنطقة أبحر بالقرب من منتجع“أويا” الشهير، عند الساعة 5 مساء كل جمعة.

“كوكب”: وسط الطبيعة والمناظر الخلابة في العُلا

في القلب من المناظر الأثرية الخلابة وبطابعها الثقافي والجغرافي المتميز في العُلا، أقدم مناطق المملكة على الإطلاق، تُقام فعالية“كوكب” في أجواء الطبيعة الخلابة والمواقع التراثية، حيث تتألق نغمات الموسيقى الحديثة وسط عبق التاريخ، في فعالية توفر تجربةً استثنائية جديرة بأن تكون أبرز أنشطة زيارة منطقة العُلا. وتقام حفلات“كوكب” يوم الجمعة مرة كل أسبوعين، عند الساعة 10 مساء.

وتطلق“مدل بيست” هذه الفعاليات الأربع بمفاهيم مبتكرة التزاماً بتقديم تجارب لا تُنسى لعشاق الموسيقى، وضمن سعي الشركة لدفع آفاق المشهد الموسيقي وتقديم تجارب ترفيهية موسيقية فريدة من نوعها في المملكة.

ولمزيد من المعلومات حول الفعاليات القادمة، والتعرف على المواعيد والبرامج، يُمكن زيارة الموقع الإلكتروني: ، وكذلك متابعة مدل بيست عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي على @MDLBEAST.