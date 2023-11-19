مصرف الشارقة الإسلامي يظفر بوسام "الأثر المجتمعي" في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات

(MENAFN
- Saharapr) أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن حصوله على تكريم رفيع المستوى تثميناً لمبادراته النوعية وسجله الحافل في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بحصوله على وسام الأثر المجتمعي (الفئة الفضية) المُقدّم من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى).
ويُشكل وسام الأثر المجتمعي علامة وطنية للمسؤولية المجتمعية، لتقييم واعتماد ومكافأة ممارسات المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية و الأثر المستدام المتماشية مع المعاير البيئية و الاجتماعية و الحوكمة، تقديراً لنشاطاتها في مجال الأثر المستدام وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والأولويات الوطنية.
وجرت مراسم استلام الجائزة مؤخراً ضمن أعمال الدورة الأولى لقمة "عالم هادف" الذي عقدته شركة الاستشارات الإماراتية "غاية"، بالشراكة مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات (مجرى)، وتحت رعاية وزارة الاقتصاد في فندق "جيه أيه ذا ريزورت" في مدينة دبي يومي 7 و8 نوفمبر تحت شعار "صعود اقتصادي عالمي مؤثر".
تهيئة الظروف الملائمة للصحة البيئية والنتائج الاقتصادية الشاملة
وفي هذا الجانب، أعرب حسن البلغوني مدير الإتصال المؤسسي بمصرف الشارقة الإسلامي عن اعتزاز المصرف بالفوز بهذه الجائزة التي تضاف إلى رصيده الحافل بالإنجازات الاستثنائية والمتميزة والتي تؤكد مضيه قدمًا بكل ثقة ووضوح نحو أهدافه في ضمان الحفاظ على التزامه بإحداث تأثير إيجابي تجاه نهج مستدام للعمل المصرفي ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية من خلال تحقيق اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، والمساهمة في دعم الجهود الوطنية للارتقاء بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وأهداف التنمية المستدامة (SDG).
ولفت البلغوني إلى أن جهود المصرف تركز على دمج مبادئ هذه المسؤولية في ممارسات أعماله لإبقائه في صدارة التغيير المجتمعي والاستفادة من منصة أعماله بأكملها للمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة للصحة البيئية والنتائج الاقتصادية الشاملة، مع الحرص الدائم على صنع تأثير ملهم لتحقيق أهداف الدولة واقتصادها من خلال إشراك عملائنا وشركائنا في العمل، والتعاون المستمر مع قاعدة المستثمرين والمؤسسات المجتمعية في تبني الاستدامة من أجل غداً أفضل لصالح الأجيال القادمة.
فريق عمل مبدع في قيادة التغيير الإيجابي للأفراد والمؤسسات من خلال منظومة حلول مالية ومصرفية
ويفخر مصرف الشارقة الإسلامي بإبراز وتوثيق قصة نجاحه اللافتة على صعيد العمل المالي والمصرفي الملائم للمجتمع والبيئة، والمساهمة عبر فريق عمله المبدع في إحداث تأثير إيجابي للأفراد والمؤسسات والمجتمع بكافة فئاته من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحلول المالية والمصرفية وتبني أفضل الممارسات المسؤولة والمستندة على الأهداف طويلة الأمد، والتي تنبثق من القيم المؤسسية الدافعة إلى تعزيز الأثر المستدام الذي يرسخ مكانة دولة الإمارات على صعيد الاستدامة محليًا وإقليميًا وعالميًا، ولا سيما مع قرب انعقاد المؤتمر العالمي للمناخ كوب 28 على أرض الدولة بنهاية شهر نوفمبر الجاري.
MENAFN19112023005141011673ID1107452850
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.