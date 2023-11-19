"غرفة الشارقة" تُطلع رواد الأعمال على الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الشرقية

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 19 نوفمبر، 2023:
نظمت جائزة الشارقة للتميز بالتعاون مع مجلس شباب غرفة تجارة وصناعة الشارقة حلقة نقاشية للشباب بعنوان "فرص واعدة... استثمار مشرق" استهدفت مناقشة دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز قطاع الأعمال في الإمارة وخصوصاً في المنطقة الشرقية، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة لرواد الأعمال في المنطقة، وأبرز الاستراتيجيات المعززة لدور المشاريع الناشئة في إمارة الشارقة والمناطق التابعة لها.
وشهدت الحلقة التي عقدت بحضور سعادة محمد هلال، وسعادة الدكتور سلطان الملا أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان، مدير إدارة الفروع في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مشاركة عدد كبير من رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الريادية والراغبين في تأسيس مشاريعهم.
6 محاور رئيسية
وتضمنت الحلقة النقاشية التي أدارها المذيع عمر أحمد من قناة الشرقية 6 محاور رئيسية قدمها رواد الأعمال حمد الشامسي مالك شركة حمد ستور، وطالب البلي مالك شركة الخليج العربي للغوص، وسلطان جمعوه مالك كافيه آنكور، وحمد الحوسني مالك مركز نفس للياقة البدنية، اللذين استعرضوا عدداً من التجارب المميزة في مجالات مختلفة من مجتمع ريادة الأعمال في الإمارة والمناطق التابعة لها وأهم ميزاتها، وأوجه الدعم المتوفر في المنطقة الشرقية من قبل الحكومة ورجال الأعمال، ودور المشاريع الشبابية في تعزيز مجتمع الأعمال، وأهمية وجود مشاريع ريادية متنوعة في المنطقة الشرقية ودورها في تعزيز ثقافة الاستثمار، والمهارات والصفات المطلوبة لرائد الأعمال، والتحديات الرئيسية التي تواجه رواد الأعمال والمشاريع الناشئة.
دعم رواد الأعمال
وأكدت غرفة الشارقة أن تنظيم هذه الفعالية من قبل جائزة الشارقة للتميز بالتعاون مع مجلس "شباب غرفة الشارقة" يأتي في إطار حرص الغرفة على استقطاب رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في جائزة الشارقة للتميز بهدف دعم هذه المشاريع وتعزيز ممارساتها الإيجابية نظراً لأهميتها باعتبارها المحرك الرئيس لاقتصاد الدول، مؤكدة التزامها التام في التواصل المستمر مع رواد الأعمال في كافة مدن ومناطق الإمارة انطلاقا من دورها الحيوي والمهم في رعاية مصالح رواد الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاسيما في المنطقتين الشرقية والوسطى، عبر تسليط الضوء على أبرز المقومات والفرص الاستثمارية التي تزخر بها مدن الشارقة إلى جانب الاطلاع على واقع الاستثمار في المنطقتين والتحديات التي تواجه رواد الأعمال إضافة إلى تبادل الآراء والأفكار البناءة التي من شأنها أن تسهم في تطوير أعمالهم والأخذ بها إلى مستويات متقدمة.
وأشارت الغرفة إلى أهمية الحلقة النقاشية لدورها في إطلاع رواد الأعمال على أفضل وأحدث الممارسات المحلية والعالمية المطبقة في قطاع ريادة الأعمال، وتشجيعهم لخوض تجارب في مجال ريادة الأعمال في المنطقة الشرقية التي تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، إلى جانب تعريفهم بالمهارات والصفات المطلوبة لرائد الأعمال والخطوات الرئيسية والمهمة للبدء في إطلاق مشاريعهم واستعراض آليات العمل والاستراتيجيات الواجب اتباعها للانطلاق في عالم ريادة الأعمال وتحقيق التميز والنجاح.
يذكر أن غرفة الشارقة تواصل جهودها نحو دعم قطاع الأعمال لدى الشباب وتشجيعهم لخوض تجارب في مجال ريادة الأعمال ومن هذا المنطلق أطلقت جائزة الشارقة للتميز هذا العام فئات عدة خاصة بالأعمال من هذا النوع حيث تم إطلاق جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وجائزة الشارقة لرواد الأعمال
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