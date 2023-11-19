جامعة كارنيجي ميلون في قطر تكرّم 175 طالباً من المتفوقين أكاديميًا

(MENAFN
- BLJ Worldwide) الدوحة، قطر، 19 نوفمبر 2023: أقامت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، احتفالاً في المدينة التعليمية لتكريم 175 طالباً من المتميزين أكاديمياً والمدرجين على "لائحة العميد" للفصل الدراسي ربيع 2023.
وتكريم الطلاب المدرجين على "لائحة العميد" هو تقليد تحرص الجامعة على تنظيمه بشكل نصف سنوي، حيث تبادر كل كلية، في ختام الفصل الدراسي، إلى وضع لائحة بالطلاب الذين حققوا درجات متميزة لتكريمهم في احتفال خاص.
أثناء الاحتفال، أشاد الدكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بالإنجازات الأكاديمية التي حققها الطلاب، متوجهاً إليهم بالقول: "أهنئ لجميع المكرّمين اليوم، لإنجازهم فصلاً دراسياً حافلاً بالعمل الجاد أثمر عن النجاح الذي نحتفي به اليوم. فليكن تواجدكم في هذا الحفل مصدر فخر لكم وأيضاً دافعاً لبذل كل ما تستطيعون لمواصلة رحلتكم في التعلم الأكاديمي والتطور الشخصي".
واشتملت لائحة العميد لفصل ربيع 2023 على 30 طالبًا في السنة الأولى، و44 طالبًا في السنة الثانية، و60 طالبًا في السنة الثالثة و41 طالبًا في السنة النهائية.
ضمت اللائحة من طلاب السنة الأولى كلّ من: مايوا آبايومي، عبد الله عبد الجليل، مريم عبد اللطيف، جنى عبد المجيد، محمد ريان أحمد، سينثيا أكليزا، عبد الله الحميدي، منيرة المنصوري، ديما الشيراوي، فاطمة المفتاح، جواهر خالد السيد، دنيا بارودي، إينوك لويس كاتونكان، محمد السيد، محمد السيد، جينغشيانغ جاو، فاتو جاي، أديتيا غوبتا، زينة حلاوة، حمزة حمد، ملاك إبراهيم، أدان جواد، أولبان كايرباييفا، عمر خلف، جايد ماتياس، زانسايا ماتكينوفا، جاني رايسوف، عزيزجون سامانداروف، مهنور سيثي، وسنايا أوبدهياي.
أما المكرمون من السنة الثانية فهم: عبدالرؤوف عبدالظاهر، أسد عبدالرزاقوف، مريم عفيفي، ماريا عيدروس، الدانا الديسي، المها الجبر، هيا آل خليفة، لجين المنصوري، الشيخة العنود آل ثاني، نور الماجد، ميمونة المشهداني، سارة السلوس، عائشة السبيعي، نجود الطالب، طلال علي، ماجد النعمة، إيوانا أندري، محمد عنان، شهد أستانة، عمر صلاح بهزاد، بشرى بندو، ترا بوي، دافيت تشاركفياني، ماتيو كوريا، فات ديب، محمد الغالي، ساريم فراز، وون جيو جيون، هدى جود، غالية جوهر، دانيش خان، ها لي، جوليا أندريه مونتيجو، سارة مبارك، نور نصر الله، محمد أزمين أديب بهلوان، نزار راضي، مريم رحمة الله، عزيزة رستموفا، أنوشكا ساتبوت، أبيها شعيب، عبد البوزيت شكراتبيكوف، معاذ طوبال، وفاطمة يوسف.
أما طلاب السنة الثالثة المكرمين فهم: إبراهيم آبو، سارة أبوموزا، كاترينا أغكاويلي، زينب أحمد، ماري أكيني، هالة الدربستي، شيخة العمادي، سيف السويدي، الشيخ فيصل آل ثاني، الشيخة مريم آل ثاني، منيرة الباكر، مشاعل العمادي، مريم الغانم، سعادة الغسل، ميار الكردي، لولو الماجد، خديجة الماجد، شيخة السليطي، خالد الوهيب، أحمد الحلاق، يوسف الخيمي، عبدالرحمن المانع، نورة المناعي، ندى النجار، فاطمة السفر، مهنا السليطي، نور التميمي، أنوباما أنيلكومار، داناجول عظيمجانوفا، هدى بيج، ديالا بدير، سيبين تشوي، ماسا كوليبالي، مروة محمد درويش، سويتي ديفناني، مليكة ديكشيت، أحمد الفقيه زغير، يحيى الخطيب، شيما اللبيب، أيمن فاطمة، عادل فرجاتوفا، يارا جانوم، ديانا جزيزوفا، ، أميكو جوجيتيدزه، فراز حبيب، مريم حمد، هنا حسنة، فاديا حسين، احمد العيساوي، فاطمة جوهر، كاينات نديم خان، أليسا بيانكا ماجبانتاي، بختيورجون ميرزاجونوف، أندريه هوريا باكورار، مايا سلامة، أولان سيتكالييف، غولناز سيريكباي، راما سليمان، ديرام طباع، بركريتي تاندون، وفيزا تارلوشان.
ومن السنة الأخيرة تم تكريم كل من: رغد أبو نبعة، غادة الكواري، نايلة الملا، نورة الأنصاري، أميرة الجناحي، عجلان الكعبي، نورة السعدي، فاطمة الحمادي، نور علي، لطيفة النعيمي، سارة الصباغ، ملاك السيف، ناندانا بالاشاندران، فروويني بيرهاني، حصة بوداي، إكرام بوهروم، جيد دي ميلو، شاروق درويش، شهرزاد النتشة، سيوان جو، أمان حارس، ، شيرو إنتيسيوس، بريمسيس إيراكوزي، إيجيريم كاراتاي، زيدمني خوسباير، دانييل كوموك، زاوان لي، جياليانج ليو، لجين محمود، أبو بكر محمد، ماتوسو مولابو، أنس مودين، ألينا ناصر، سيف الدين نصار، محمد علي رضا، إحسان صديقي، ندى سليمان مبارك، أمل تيمور، إرين توماس، وكافونجو وانجور.
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