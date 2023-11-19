مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على تباين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم الأحد، عند مستوى 1,944.11 بانخفاض قدره 2.41 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 743.44 بارتفاع قدره 1.70 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونا و311 ألفا و723 سهما بقيمة إجمالية قدرها 495 ألفا و91 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 44 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم
قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 79.59% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
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