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مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على تباين

11/19/2023 8:13:02 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم الأحد، عند مستوى 1,944.11 بانخفاض قدره 2.41 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 743.44 بارتفاع قدره 1.70 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونا و311 ألفا و723 سهما بقيمة إجمالية قدرها 495 ألفا و91 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 44 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم
قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 79.59% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

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