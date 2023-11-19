وزير الأوقاف يوعز بفتح المساجد للإيواء خلال الظروف الجوية الراهنة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عمم وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة بضرورة فتح جميع مساجد المملكة كمراكز للإيواء خلال الظروف الجوية الراهنة.
وقرر الوزير الخلايلة استخدام جميع مساكن الموظفين "أئمة ومؤذنين" الفارغة كمراكز لإيواء كل من تتقطع بهم السبل أو يتعرضون لأي أضرار نتيجة الظروف الجوية المتوقعة.
وشدد الخلايلة في تعميمه على ضرورة التأكد من إغلاق نوافذ وأبواب المساجد تحسبًا لدخول الغبار أو الأتربة وتثبيت أي أجزاء معدنية قابلة للتطاير.
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