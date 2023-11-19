وزير الأوقاف يوعز بفتح المساجد للإيواء خلال الظروف الجوية الراهنة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عمم وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة بضرورة فتح جميع مساجد المملكة كمراكز للإيواء خلال الظروف الجوية الراهنة.



وقرر الوزير الخلايلة استخدام جميع مساكن الموظفين "أئمة ومؤذنين" الفارغة كمراكز لإيواء كل من تتقطع بهم السبل أو يتعرضون لأي أضرار نتيجة الظروف الجوية المتوقعة.



وشدد الخلايلة في تعميمه على ضرورة التأكد من إغلاق نوافذ وأبواب المساجد تحسبًا لدخول الغبار أو الأتربة وتثبيت أي أجزاء معدنية قابلة للتطاير.

