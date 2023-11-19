واشنطن بوست : الضربات الموجهة لوكلاء إيران فشلت في تحقيق الردع

واشنطن بوست : الضربات الموجهة لوكلاء إيران فشلت في تحقيق الردع
التاريخ
11/19/2023 8:11:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت واشنطن بوست نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الضربات الموجهة لوكلاء إيران لم تتمكن من تحقيق الردع المأمول.
واضافت :"هناك إحباط من الإستراتيجية غير المتماسكة لمواجهة وكلاء إيران في المنطقة "
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