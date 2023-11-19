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واشنطن بوست : الضربات الموجهة لوكلاء إيران فشلت في تحقيق الردع

11/19/2023 8:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت واشنطن بوست نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الضربات الموجهة لوكلاء إيران لم تتمكن من تحقيق الردع المأمول.

واضافت :"هناك إحباط من الإستراتيجية غير المتماسكة لمواجهة وكلاء إيران في المنطقة "


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