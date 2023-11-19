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الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويسرق أموالا ويستولي على معدات زراعية في مسافر يطا

11/19/2023 8:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا فلسطينيا، وسرقت أموالا، واستولت على معدات زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل.
وقالت مصادر لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع المركز بمسافر يطا، وداهمت منازل المواطنين، وأخرجت الأطفال والنساء في العراء، وقامت بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها، والحاق أضرار جسيمة في محتوياتها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال سرقت مبالغ مالية، واستولت على معدات زراعية تعود لعائلة النجار وعبد ربه، قبل ان تعتقل الشاب محمد محمود النجار.

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