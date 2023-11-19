الديوان الملكي ينشر اتصال الملك مع قائد قوة المستشفى الميداني الأردني بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر الديوان الملكي الهاشمي تسجيلا لاتصال جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع قائد قوة المستشفى العقيد ثائر الخطيب، للاطمئنان على كوادر المستشفى الميداني الأردني غزة/76، وعلى المصابين منهم جراء القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى.
وقال جلالته خلال الاتصال إن الاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفى جريمة بشعة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الهجوم.
وأضاف " نحن معكم وكل الأردنيين فخورون بكم، نشامى الجيش العربي، الله يحميكم ويعطيكم الصحة والعافية، تحياتي للنشامى، المعنوية عالية إن شاء الله".
MENAFN19112023000208011052ID1107452187
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.