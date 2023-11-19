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الديوان الملكي ينشر اتصال الملك مع قائد قوة المستشفى الميداني الأردني بغزة

11/19/2023 8:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر الديوان الملكي الهاشمي تسجيلا لاتصال جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع قائد قوة المستشفى العقيد ثائر الخطيب، للاطمئنان على كوادر المستشفى الميداني الأردني غزة/76، وعلى المصابين منهم جراء القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى.


وقال جلالته خلال الاتصال إن الاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفى جريمة بشعة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الهجوم.
وأضاف " نحن معكم وكل الأردنيين فخورون بكم، نشامى الجيش العربي، الله يحميكم ويعطيكم الصحة والعافية، تحياتي للنشامى، المعنوية عالية إن شاء الله".


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