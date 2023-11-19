فيديو- القسام تبث مشاهد نوعية لمواجهاتها مع قوات الاحتلال في غزة وتدمير دبابات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت كتائب القسام مشاهد جديدة تظهر مقاتليها وهم يشنون هجمات على دبابات وآليات إسرائيلية وافراد من جيش الاحتلال في قطاع غزة .
وتظهر المشاهد ملابس عسكرية وقلادات لعدد من الجنود الإسرائيليين، إلى جانب معداتهم العسكرية.
وكانت كتائب القسام قد أعلنت سابقًا عن قتل 6 جنود إسرائيليين في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد واستخدام الأسلحة الرشاشة.
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