-->

Sunday, 19 November 2023 05:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيديو- القسام تبث مشاهد نوعية لمواجهاتها مع قوات الاحتلال في غزة وتدمير دبابات

11/19/2023 8:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت كتائب القسام مشاهد جديدة تظهر مقاتليها وهم يشنون هجمات على دبابات وآليات إسرائيلية وافراد من جيش الاحتلال في قطاع غزة .


وتظهر المشاهد ملابس عسكرية وقلادات لعدد من الجنود الإسرائيليين، إلى جانب معداتهم العسكرية.


وكانت كتائب القسام قد أعلنت سابقًا عن قتل 6 جنود إسرائيليين في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد واستخدام الأسلحة الرشاشة.

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا

MENAFN19112023000208011052ID1107452186

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث